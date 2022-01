Nur zwei Wochen nach der ersten Ankündigung ist die bissige Battlefield-Parodie Clownfield 2042 bei Steam erschienen - und kommt gleich richtig gut an: Die Nutzer-Wertungen stehen bei 89 Prozent positiv, was in Steam-Jargon »sehr positiv« ergibt. Viele Spieler feiern das Satire-Projekt, das alles andere als perfekt funktioniert. Mit voller Absicht, natürlich.

Was genau ist Clownfield 2042? Kurz gefasst: Dieser Ego-Shooter mit gewollt schlechter Grafik parodiert gnadenlos den durchwachsenen Release von Battlefield 2042 und würzt das Ganze mit Kritik an NFTs in Spielen. Im Trailer bekommt ihr einen ziemlich guten Eindruck:

Was sagen die Spieler dazu?

In den Steam-Wertungen wird deutlich, dass den allermeisten der Humor von Clownfield 2042 zusagt. Und natürlich sind auch viele Reviews mit einem Augenzwinkern gemeint. Eine kleine Auswahl:

»Genau, auf was ich gewartet habe. 10/10, sieht so aus, als hätte Dice es wirklich ernst genommen« deepy

»Clownfield 2042 repräsentiert die Spitze, den Gipfel, das Modernste des FPS-Genres. Der Blick für's Detail, der Respekt vor der Kunst ist einfach atemberaubend. (…)« Grasker

Was für ein perfekt ausbalanciertes Spiel. Es gibt überhaupt gar keinen Granaten-Spam. theAstroFox

Allerdings ist Clownfield 2042 kein komplettes Quatsch-Spiel, sondern bietet einige Features, die in Battlefield 2042 fehlen, zum Beispiel Map-Voting, Server-Browser, ein sichtbares Scoreboard und einem Sprach-Chat. Einiges davon will Dice in ihrem Spiel immerhin via Update nachliefern.

Im Day-0-Patch für Clownfield steckte unter anderem eine neue Map - etwas, das in Battlefield möglicherweise erst im März 2022 eingebaut wird. Bis dahin könnte der Shooter aber bereits rettungslos verloren sein, befürchtet Redakteur Dimi:

Wenn ihr Clownfield 2042 selber ausprobieren wollt, müsst ihr dafür nur ein paar Cent ausgeben: Das Spiel kostet aktuell 71 Cent bei Steam. Und wenn euch der Sinn nach noch mehr Trash steht, schaut euch unbedingt mal das schreckliche Flughafen-Spiel vom Postillon an. Oder lasst es vielleicht lieber bleiben, wir haben euch hiermit gewarnt.