Der Blackout genannte Battle-Royale-Modus von Call of Duty: Black Ops 4 bekommt eine neue Map. Außerdem könnt ihr den beliebten Modus den ganzen April über kostenlos spielen. Wie alle Inhalte für den Shooter gibt es auch die neue Karte erst eine Woche lang exklusiv für die Playstation 4, eh sie danach auf dem PC und der Xbox One erscheint.

So funktioniert Alcatraz: Bisher glaubten die Fans von Blackout, dass Alcatraz eine Erweiterung der existierenden Map wird. Seit der neuen Ankündigung wissen wir, dass es sich dabei um eine komplett eigenständige Battle-Royale-Karte handelt. Die ist um einiges kleiner als das bekannte Gebiet. Dadurch wird der Fokus vor allem auf Nahkämpfe gesetzt. Für Scharfschützengewehre gibt es hier nur wenig Verwendung. Auf Features wie PvE müsst ihr dennoch nicht verzichten und auch auf Alcatraz werden euch Zombies über den Weg laufen.

Kostenlos bis Ende April: Wenn ihr Black Ops 4 noch nicht besitzt, dann könnt ihr den Battle-Royale-Modus ab heute bis Ende April kostenlos antesten. Das ist nicht die erste Free2Play-Phase von Call of Duty: Black Ops 4. Bereits in der Vergangenheit gewährte der Publisher allen Interessierten Zugang zum Trend-Spielmodus. Komplett kostenlos wie zum Beispiel Apex Legends oder Fortnite wird er aber nach wie vor nicht und ab Mai müsst ihr Call of Duty wieder kaufen, um Blackout weiterspielen zu können.

Neue Karte für den Zombie-Modus

Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Entwickler Treyarch auch eine weitere Map für den kooperativen Zombie-Modus des Spiels. In »Ancient Evil« wird die Geschichte des Quartetts bestehend aus Scarlett, Diego, Bruno und Shaw in Delphi weitererzählt.

Im Februar startete zudem die mittlerweile dritte Staffel des Shooters. »Operation Grand Heist« läuft noch diesen Monat und wird Ende April auslaufen. Im Verlauf von Staffel 3 erschien unter anderem mit Outrider ein neuer Specialist, der Spielmodus »One In The Chamber« und auch neue Maps, Waffen und Items.

Nach dem Abschluss von Season 3 soll es 2019 noch drei weitere Staffeln geben. Mit denen sollen neben zwei weiteren Zombie-Episoden noch ein weiterer Charakter für Blackout und noch mehr Karten für den Multiplayer-Modus erscheinen.

