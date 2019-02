Bekommt Call of Duty: Black Ops 4 in Kürze neue Inhalte? Diese Frage kann man fast sicher mit »ja« beantworten. Nur welche Inhalte das genau sein werden, bleibt mit Fragezeichen versehen. Kürzlich veröffentlichte Activision allerdings einige kurze Teaser-Videos via Twitter, die zumindest starke Vermutungen zulassen.

Neue Maps

Der erste Clip deutet eine neue Map für Call of Duty: Black Ops 4 an, wobei es sich um eine Polizeistation handeln könnte:

To support and defend. pic.twitter.com/4hJCQFfjjW — Call of Duty (@CallofDuty) February 12, 2019

Auch das zweite Video zeigt eine mögliche neue Map für Black Ops 4, diesmal handelt es sich wohl um ein Spielcasino:

Always bet on Black. pic.twitter.com/yb2BS1bJ40 — Call of Duty (@CallofDuty) February 13, 2019

Neue Fahrzeuge

Das nächste Video betrifft den Battle-Royale-Modus Blackout, der offenbar mit zwei neuen Fahrzeugen aufwartet. Im Clip findet eine stilisierte Verfolgungsjagd statt, an der neben den bereits vorhandenen Fahrzeugen Quad und Helikopter auch ein Sport-Coupe und zwei Polizei-Geländewagen teilnehmen:

Neuer Specialist

Das nächste Video dürfte vor allem Veteranen des Black-Ops-Vorgängers gefallen. Hier handelt es sich wahrscheinlich um die aus Black Ops 3 bekannte Spezialistin Outrider, bekannt für ihre Ulti, den Sparrow-Bogen. Der Komposit-Bogen erledigt in BO3 nicht nur Feinde mit einem einzigen Treffer und erhöht durch langes Spannen seine Schuss-Reichweite, Outrider kann auch per Sensor Gegner durch Wände hindurch sichtbar machen.

On target ? pic.twitter.com/fmtskTdAV6 — Call of Duty (@CallofDuty) February 15, 2019

Wenn ihr mehr zu Call of Duty: Black Ops 4 erfahren wollt, empfehlen wir euch unseren Test, der dem Multiplayer-Shooter das bisher beste Gesamtpaket für Mehrspieler bescheinigt, wohingegen das Einzelspieler-Erlebnis fast vollständig über Bord geworfen wurde. Dass diese Einsparung dem Spiel überraschend gut tut, lest ihr hier:

