CoD Black Ops 4

Entwickler Treyarch wird am Donnerstag, den 07. Juni 2018 um 19 Uhr einen Livestream zu Call of Duty: Black Ops 4 abhalten, bei dem der Multiplayer-Modus des Shooters ausführlich behandelt wird. Konkret werden alle Maps besprochen, die ab nächster Woche auf der E3 2018 in Los Angeles spielbar sein werden.

Durch den Stream führen euch Treyarchs Game Design Director David Vonderhaar und Studiochef Dan Bunting. Zuschauen könnt ihr via Social-Media-Kanäle von Call of Duty oder auf Treyarchs offiziellem Twitch-Kanal.

Mehr über Call of Duty: Black Ops 4

Call of Duty: Black Ops 4 wurde kurz vor der E3 bereits angekündigt. Statt einer Einzelspielerkampagne gibt es dieses Mal einen Battle-Royale-Modus. Wir haben die wichtigsten Informationen für euch zusammengefasst.