Knapp eine Woche nach dem Start für die PlayStation 4 haben nun auch PC- und Xbox-Spieler Zugriff auf die Mikrotransaktionen von Call of Duty: Black Ops 4. Die kommen wie immer in Form von CoD Points, einer zwischengeschalteten Währung. Allerdings funktionieren die Mikrotransaktionen selbst etwas anders und zwar dank der Überarbeitung des Schwarzmarkts.

Wir erklären, was sich zu den letzten Jahren getan hat.

Wie immer: CoD Points

CoD Points sind einmal mehr die von Activision Blizzard gewählte Währung für den Ingame-Shop. Käufer der Special Editions haben bereits ein paar CoD Points erhalten, im Shop finden sich folgende Pakete:

200 CoD Points für 1,99 Euro

für 1,99 Euro 500 CoD Points für 4,99 Euro

für 4,99 Euro 1.100 CoD Points für 9,99 Euro

für 9,99 Euro 2.400 Cod Points für 19,99 Euro

für 19,99 Euro 5.000 CoD Points für 39,99 Euro

für 39,99 Euro 13.000 CoD Points für 99,99 Euro

Der Kauf wird über den Battle.net-Shop abgewickelt.

Was kann ich mit CoD Points kaufen?

In Black Ops 4 schaltet ihr einmal mehr Items über den Schwarzmarkt frei, das funktioniert in diesem Jahr aber eher wie beim Battle Pass von Fortnite: Battle Royale. Die aktuell laufende Season "Operation: First Strike" bietet 200 Level mit kosmetischen Items, die ihr Stück für Stück nur investierte Spielzeit freischalten könnt.

Eure CoD Points könnt ihr nun in das Überspringen von Level investieren, jeder Schwarzmarkt-Level kostet 100 CoD-Points. Wollt ihr alle 200 Schwarzmarkt-Level mit einem Satz freischalten, ohne irgendwelche Spielzeit zu investieren, müsst ihr also im dreistelligen Bereich investieren. Ihr könnt nicht gezielt ein bestimmtes Item freischalten, sondern müsst die Level der aktuellen Saison in der vorgegebenen Reihenfolge erklimmen oder erkaufen.

Teilweise gibt es für spätere Level so genannte Reserven, die sind nichts anderes als Lootboxen. Allerdings steckt hier immer nur ein zufälliges kosmetischen Item drin, nicht wie in den Vorjahren drei. Duplikate kann es auch in diesem Jahr geben.

Blackjacks Shop im November

Noch im November 2018 soll Blackjacks Shop an den Markt gehen, aktuell ist er aber noch nicht verfügbar. Einmal mehr bedient sich Black Ops 4 bei Fortnite: Im Wochentakt wird es im Shop wechselnde kosmetische Items geben, die ihr gegen CoD Points gezielt kaufen könnt. Damit lässt sich das Zufallselement zumindest ein bisschen aushebeln.

Bisher ist noch nicht bekannt, wie Treyarch in diesem Jahr neue Waffen handhaben will. Die waren in den letzten Jahren ebenfalls über Lootboxen und teilweise über Herausforderungen erhältlich. Die Season-Belohnungen umfassen vorerst nur kosmetische Items.

Kritik von der Community

Die neue Variante des Schwarzmarkts stieß bei der CoD-Community auf wenig Gegenliebe. Folgende Probleme sehen die Fans des Shooters, die unter anderem via Reddit protestiert haben: