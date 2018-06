Treyarch und Activision setzen auch beim neuen Call of Duty: Black Ops 4 wieder auf ein Season-Pass-Modell sowie DLCs. Zudem erscheint der Multiplayer-Shooter in verschiedenen Editionen, die je nach Preis ein mehr oder weniger umfangreiches Paket an Goodies wie Ingame-Items bieten. Vorbesteller erhalten zudem Zugang zur geschlossenen Beta.

Wichtig: Die Inhalte sind nicht final, sondern vorläufig. Die enthaltenen CoD-Punkte können genutzt werden, sobald sie im Spiel verfügbar sind, was darauf hindeuten könnte, dass dies zum Launch noch nicht der Fall ist.

Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober 2018. Wir haben den Season Pass für Black Ops 4 sowie die Editionen und ihre Inhalte im Folgenden für euch aufgelistet.

Call of Duty: Black Ops 4 - Der Season Pass

Der Season Pass für CoD: Black Ops 4 enthält Zugang zur ersten Live-Season und ist in der Digital Deluxe Edition, der Digital Deluxe Enhanced Edition und der Pro Edition des Spiels enthalten. Laut Publisher Activision sind folgende vorläufige Boni im Season Pass enhalten:

"Classified," eine Bonus-Zombie-Erfahrung, verfügbar zum Launch

4 zusätzliche vollständig neue Zombie-Erfahrungen

12 Multiplayer-Maps

4 exklusive Blackout-Charaktere

Digital Deluxe Edition

Die Digital Deluxe Edition von CoD: Black Ops 4 enthält laut Activision:

Das Spiel Call of Duty: Black Ops 4

Black Ops Season Pass

Digitale Bonus-Items

2.400 Call of Duty Punkte

Digital Deluxe Enhanced Edition

Die Digital Deluxe Enhanced Edition enthält:

Das Spiel Call of Duty: Black Ops 4

Black Ops Season Pass

Digitale Bonus-Items

8.500 Call of Duty Punkte

Pro Edition

Die Pro Edition enhält:

Das Spiel Call of Duty: Black Ops 4

Black Ops Season Pass

Ein Steelbook

Ein Pop Socket (Handy-Haltegriff)

10 Specialist-Aufnäher

3 Sammelkarten im Zombies-Stil

1.100 Call of Duty Points

Preise nannte Activision noch nicht, die sollen inklusive weiterer Details in naher Zukunft folgen. Wenn ihr mehr über Black Ops 4 erfahren wollt, werft doch mal einen Blick auf unsere bisherige Berichterstattung:

>>> Angespielt: 16 Fakten zum Taktik-Shooter

>>> Blackout soll der beste Battle-Royale-Shooter werden

>>> Vier Map-Klassiker aus Black Ops 1 und 2 kommen zurück, kostenlos für alle