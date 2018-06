CoD Black Ops 4

Fans alter CoD-Multiplayer-Maps können sich beim kommenden Call of Duty: Black Ops 4 über die Rückkehr von vier Klassikern freuen. Wie Treyarch im Livestream zum Multiplayermodus in Black Ops 4 enthüllten, kommen diese Karten in von Grund auf überarbeiteter Form daher. Sowohl optisch als auch stellenweise Gameplay-technisch nahm Treyarch bei den Maps eine Frischzellenkur vor.

Die vier Karten, die in Black Ops 4 einen Revival erleben und ab dem Release am 12. Oktober 2018 im Spiel verfügbar sein werden, sind Jungle, Summit und Firing Range aus Black Ops 1 sowie Slums aus Black Ops 2. Zusätzlich wird auch der Fan-Liebling Nuketown wieder mit von der Partie sein, allerdings nicht zum Launch.

Im folgenden Video könnt ihr euch Treyarchs Enthüllung der Map-Pläne ab Minute 17 anschauen:

