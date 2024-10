CoD Black Ops 6 - Season 1 ist offiziell enthüllt! Alle Infos zu neuen Maps, Startzeit und Co.

Die ersten Season von Black Ops 6 wird vor allem für Warzone spannend.

Dass Nuketown die erste neue Map von CoD Black Ops 6 wird, wissen wir dank einer Pizzakette bereits seit ein paar Wochen – doch jetzt ist auch der Rest der Katze aus dem Sack, also ... zumindest so halb: Activision und Treyarch zeigen in einem umfangreichen Blog Posting einige (aber noch nicht alle) Neuerungen von Season 1, vor allem im Hinblick auf Warzone. Und damit ihr euch da nicht durchwühlen müsst, fassen wir die wichtigsten Season-Inhalte hier für euch zusammen. Lieb von uns, oder?

Wann startet Season 1 von Black Ops 6?

Bis zum Start der ersten Saison müsst ihr nicht mehr lange warten, bereits am 14. November 2024 bekommt Black Ops 6 einen dicken Content-Patch, der die neuen Inhalte samt Battle Pass ins Spiel bringt.

Neue Map für Warzone: Area 99 Resurgence

Aktuell laufen in Warzone ja noch die Playlists von Modern Warfare 3, doch das ändert sich ab Mitte November mit Area 99 Resurgence. Die neue Map dockt ein bisschen an die Ästhetik von Nuketown an, euch erwartet also eine retrofuturistische Einrichtung mit jeder Menge ... runder Architektur. Seht ihr hier ganz gut:

Die neue Area 99 wird der erste frische Schauplatz für Warzone.

Area 99 könnt ihr im Resurgence-Modus spielen, also dem Warzone-Ableger mit Respawns und Co. Gleichzeitig markiert dieses Update auch den Wechsel von Warzone auf die Engine von Black Ops 6, ihr könnt also ab dann Omnimovement und all die anderen neuen Moves und Manöver verwenden.

Neue Map für den regulären Multiplayer: Nuketown

Schon ab dem 1. November 2024 kehrt die berühmte Karte Nuketown zurück – diesmal allerdings als Remaster. Treyarch bewahrt alle Stärken des Originals, auch das Layout bleibt nahezu identisch, der Look passt sich aber dem retrofuturistischen Setting von Area 99 an. Falls ihr in Black Ops: Cold War die unterirdische Bunkerstadt besucht habt, dann könnt ihr euch das in etwa so vorstellen. Oder ihr guckt den Trailer:

1:17 Call of Duty: Black Ops 6 enthüllt die neue Version des Map-Klassikers Nuketown

Nuketown erscheint sowohl für den regulären 6v6-Multiplayer, als auch als Strike-Variante für 2v2.

Neuer Modus: Infected

Bereits ab jetzt könnt ihr den Infected-Modus im Black-Ops-Stil testen. Ein Spieler startet zufällig als Untoter und jeder abgeschossene Kontrahent wandert in sein Team. Ziel für die Gegenseite ist logischerweise, so lange wie möglich nicht abgeschossen zu werden.

Ist das alles? Nein, keine Sorge

Activision behält sich einige Neuerungen noch für einen späteren Zeitpunkt vor. Beispielsweise wurde schon für Season 1 ein Ranked-Modus versprochen, außerdem soll der Zombie-Modus eine neue Karte bekommen und erfahrungsgemäß erwarten uns natürlich auch neue Waffen in Season 1. Über all das hüllen sich die Devs aber noch in Schweigen. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald sich das ändert.