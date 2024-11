Season 1 ist ein Reboot für CoD Warzone: Start-Termin und was sich jetzt alles im Battle Royale ändert

In CoD Warzone Season 1 kämpft ihr auf der neuen Karte Area 99 - ein nach einem Reaktorunfall verwaisten Forschungsgelände.

Mit Season 1 läutet Call of Duty: Warzone einen kleinen Reboot ein, der am 14. November 2024 startet und gleichzeitig viele Mechaniken von Call of Duty: Black Ops 6 ins Battle Royale bringt. Wir zeigen euch die wichtigsten Neuerungen und Änderungen.

Die wichtigsten Infos zu CoD Warzone: Season 1

Integration von Black Ops 6: Omnimovement und neue Waffen

Durch die Integration der Black-Ops-6-Mechaniken erhaltet ihr Zugang zum sogenannten Omnimovement-System, das aus dem neuesten Serienteil übernommen wird. Damit könnt ihr euch, unabhängig davon, wohin ihr gerade schaut, in alle Richtungen bewegen und erhalten 360-Grad-Drehungen im Liegen.

Zudem kommen über 40 neue Waffen ins Spiel, darunter bekannte Modelle wie das Sturmgewehr XM4 und das Krig C, sowie Neuzugänge wie die Maelstrom-Schrotflinte, die jedoch erst mit einem späteren Reloaded-Update erscheint.

Insgesamt habt ihr mit Season 1 nun Zugriff auf insgesamt 170 Waffen und über 150 Operatoren, die sich über die Modern-Warfare- und Black-Ops-Reihen erstrecken. Neu ist zudem das Loadout-System von Black Ops 6, das einen speziellen Nahkampfwaffen-Slot, drei auswählbare Perks und die Option auf eine Wildcard für mächtige Talente bietet.

Neue Karten: Area 99 und das Comeback von Urzikstan

Zum Saisonstart dürft ihr euch auf die neue Karte Area 99 freuen, die speziell für den Resurgence-Modus entwickelt wurde - was euch dort erwartet, seht ihr im Trailer:

3:21 CoD Warzone enthüllt die neue Map Area 99

Ergänzend dazu kehrt die Urzikstan-Karte zurück, die den Warzone-Veteranen unter euch vertraut sein dürfte. Beide Karten sind zu Beginn in den Modi Resurgence, Battle Royale und Plunder verfügbar. Zudem wird Rebirth Island für kurze Zeit während des Saisonstarts reaktiviert.

Prestige-System und Mastery Camos

Ein Highlight für viele Warzone-Fans wird das neue Prestige-System sein, das sich an dem klassischen Rangaufstieg von des CoD Multiplayer orientiert. Nach Erreichen von Level 55 könnt ihr Prestige-Level freischalten und erhaltet so exklusive Belohnungen.

Für diejenigen unter euch, die gerne kosmetische Herausforderungen meistern, sind die Mastery Camos eine spannende Neuerung. Um die vier Mastery Camos freizuschalten, müsst ihr folgende Herausforderungen absolvieren:

Gold Tiger: Erhaltet alle neun Militär-Tarnungen und zwei Spezial-Tarnungen für eine Waffe und schließt anschließend die entsprechende Tarnungs-Herausforderung ab.

Erhaltet alle neun Militär-Tarnungen und zwei Spezial-Tarnungen für eine Waffe und schließt anschließend die entsprechende Tarnungs-Herausforderung ab. King's Ransom: Schaltet die Gold-Tiger-Tarnung für mehrere Waffen derselben Kategorie frei (z. B. sieben Sturmgewehre) und absolviert die jeweilige Tarnungs-Herausforderung.

Schaltet die Gold-Tiger-Tarnung für mehrere Waffen derselben Kategorie frei (z. B. sieben Sturmgewehre) und absolviert die jeweilige Tarnungs-Herausforderung. Catalyst: Erhaltet die Kings-Ransom-Tarnung für 33 Waffen und schließt die spezifische Tarnungs-Herausforderung ab.

Erhaltet die Kings-Ransom-Tarnung für 33 Waffen und schließt die spezifische Tarnungs-Herausforderung ab. Abyss: Schaltet die Catalyst-Tarnung für 33 Waffen frei und absolviert die entsprechende Tarnungs-Herausforderung.

Quality-of-Life-Verbesserungen

Mit dem Start von Season 1 am 14. November 2024 führt Call of Duty: Warzone eine Reihe von Verbesserungen ein, die euch das Leben erleichtern sollen.

Zum einen wurde das Inentarsystem stark vereinfacht: Der bisherige Rucksack entfällt und wird durch eine übersichtliche Inventarleiste ersetzt. Außerdem gibt es nun Satchels zu finden – kleine Taschen, die die Tragkapazität von Rüstung oder Munition erhöhen.