CoD Cold War: Neue Zombies-Map kommt, erste Details und Release

Nachschub für Zombies-Fans in CoD Cold War: Entwickler Treyarch stellte anlässlich des Fan-Feiertags am 15. Januar die zweite Karte für den beliebten PvE-Modus vor. Nachdem euch die erste Map »Die Maschine« nach Polen führte, um ein geheimes Zombie-Projekt der Nazis zu enthüllen, geht es mit »FirebaseZ« als nächstes zum mysteriösen Outpost 25.

Wann erscheint die neue Zombies-Map? Der Release-Termin von Outpost 25 ist am Donnerstag, den 4. Februar 2021.

Kostet die neue Map extra? Nein, wie bereits beim Vorgänger Call of Duty: Modern Warfare sollen alle spielrelevanten Inhalte als kostenlose Updates erscheinen. Wer CoD: Cold War also besitzt, bekommt die neue Zombies-Karte ohne Extrakosten.

Derzeit läuft übrigens eine Gratiswoche. Alle Interessierten können den Zombies-Modus kostenlos ausprobieren:

Was könnte uns erwarten?

Fortsetzung der Story: Die Zombies-Geschichte, die in CoD: Cold War »Dark Aether« heißt und mit Dimensionsreisen zu tun hat, findet nach Die Maschine in der zweiten Episode FirebaseZ ihre Fortsetzung.

Neue Monster: Auf dem oben gezeigten ersten Screenshot von FirebaseZ sehen wir, dass uns diesmal wohl nicht Nazi-Zombies ans Leder wollen. Die Untoten auf dem Bild tragen teilweise sowjetische Uniformen sowie einen Aufnäher von der ominösen Omega Group. Das fiese Monstrum in der Mitte des Bilds dürfte einen neuen Bossgegner darstellen.

Bekannter Ort? Außerdem könnten sich Fans von Call of Duty durch die kugelförmige Konstruktion im Hintergrund des Bildes an die Multiplayer-Map Dome aus CoD: Modern Warfare 3 erinnert fühlen. Ob es aber tatsächlich Elemente aus der MW-Map enthält, lässt sich noch nicht zweifelsfrei sagen.

Teleporter ins »Dorf«: Ein weiteres Bild samt Text von Entwickler Treyarch zeigt, dass offenbar ein Teleporter die Map mit einem Dorf verbindet.

Bereits in Die Maschine sprangen wir durch mehrere Versionen derselben Karte, indem wir die namensgebende Dimensionsmaschine verwendeten. Gut möglich also, dass es neben dem Outpost 25 einen weiteren Ort, vielleicht ein Dorf in Vietnam aus der Story-Kampagne, geben könnte.

Im Laufe der kommenden Wochen zum Release wollen die Entwickler mehr Informationen über die neue Zombies-Karte in Call of Duty Black Ops: Cold War mitteilen.

Was es in CoD: Cold War dagegen schon jetzt im Mid-Season-Update Neues gibt, fassen wir im oben verlinkten Artikel für euch zusammen, darunter die neue Multiplayer-Map Sanatorium.