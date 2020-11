Der Zombie-Modus von Call of Duty Black Ops: Cold War ist kein Zuckerschlecken. Vor allem für Neueinsteiger kann der Kampf gegen die lebenden Toten zur Herausforderung werden. Deswegen haben wir einen heißen Tipp für euch: Die aktuell beste Waffe für den Zombie-Modus ist das Kampfmesser.

Warum das so ist und wie ihr das Messer für den Zombie-Modus von Black Ops: Cold War verwendet, erklären wir euch im folgenden Artikel.

Wieso das Kampfmesser so gut im Zombie-Modus ist

So läuft der Kampf gegen die Zombies ab: Der Zombie-Modus von Cold War lässt sich relativ simpel zusammenfassen: Vier Spieler kämpfen auf der bisher einzigen Map »Die Maschine« gegen die lebenden Toten und versuchen, Level für Level zu überleben. Und das wird mit jeder überstandenen Runde immer schwieriger.

Umso wichtiger ist es, die für jeden Abschuss verdienten Punkte sinnvoll zu investieren - beispielsweise in eine besonders effiziente Waffe oder ein Power-Up für den eigenen Charakter. Munition haushalten muss man sowieso - außer, man entscheidet sich für die aktuell effizienteste Waffe des Zombie-Modus von Cold War: das Messer.

Ein Stich, ein Kill: Im Zombie-Modus von Cold War empfiehlt es sich, unabhängig von der persönlichen Waffenwahl: Immer in Bewegung bleiben! Lasst euch nicht festnageln, sonst werdet ihr von den Untoten überrannt. Da einem die wandelnden Leichen gerne mal auf die Pelle rücken, erweisen sich auch Schrotflinten, zum Beispiel die Gallo SA12, als recht effektiv.

Noch effizienter ist jedoch das Kampfmesser, das ihr auch im Zombie-Modus von Black Ops: Cold War verwenden könnt. Dafür müsst ihr es nicht in der Hand halten: Seid ihr im Besitz des Kampfmessers, wird das Combat Knife automatisch beim Einsatz des Nahkampfangriffs verwendet.

Viel wichtiger ist jedoch: Beinahe bis Level 15 des Zombie-Modus reicht ein einziger Stich mit dem Messer aus, um einen Untoten in die Knie zu zwingen. Das bedeutet also, dass ihr zumindest in den ersten Runden gegen die lebenden Toten eigentlich keine Munition verwenden müsst und außerdem dazu in der Lage seid, eure Gegner mit einem One-Hit-Kill niederzustrecken.

Und selbst, wenn die Zombies im Verlauf eines Matches zu zäh für das Messer werden: Das Combat Knife lässt sich mit dem »Pack-a-Punch« aufrüsten, welches ihr spätestens bis zur zehnten Runde sowieso freigeschaltet haben solltet: Im Austausch für 5.000 der von euch erspielten Ingame-Währung könnt ihr das Messer nochmal tödlicher machen - zusätzliche Upgrades sind ebenfalls verfügbar.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie schalte ich das Combat Knife frei? Das Messer schaltet ihr frei, indem ihr in Black Ops: Cold War Level 13 erreicht - egal mit welchem Spielmodus. Damit könnt ihr das Combat Knife als Sekundärwaffe in einer von euch erstellten Klasse ausrüsten, sowohl im Multiplayer, als auch im Zombie-Modus von Black Ops: Cold War.

Wie kann ich das Combat Knife im Zombie-Modus verwenden? Sobald ihr in einem der Spielmodi von Black Ops: Cold War Level 4 erreicht habt, könnt ihr euch eigene Klassen erstellen - nicht nur im regulären Multiplayer, sondern auch im Zombie-Modus. Erstellt euch also einfach eine Klasse, sobald ihr Level 13 erreicht habt, und rüstet das Kampfmesser als Waffe aus.

Tipps & Tricks für das Kampfmesser im Zombie-Modus

Zu guter Letzt haben wir noch ein paar Tipps für euch, wie ihr das Combat Knife im Zombie-Modus von Black Ops: Cold War am besten verwendet:

Knife only: Verzichtet in den ersten paar Runden auf das Verwenden einer Schusswaffe - außer die Zombies gewinnen die Überhand: Ein Stick mit dem Kampfmesser sollte ausreichen, um einen Untoten zu erledigen.

Verzichtet in den ersten paar Runden auf das Verwenden einer Schusswaffe - außer die Zombies gewinnen die Überhand: Ein Stick mit dem Kampfmesser sollte ausreichen, um einen Untoten zu erledigen. Niemals stehen bleiben: Bleibt immer in Bewegung und lasst euch nicht festnageln: Nutzt den Nahkampfangriff aus dem Sprint heraus, um das Messer zu verwenden - so solltet ihr kaum an Geschwindigkeit einbüßen.

Bleibt immer in Bewegung und lasst euch nicht festnageln: Nutzt den Nahkampfangriff aus dem Sprint heraus, um das Messer zu verwenden - so solltet ihr kaum an Geschwindigkeit einbüßen. Schnappt euch das Power-Up »Stamina-Up«: Dieses Power-Up für euren Charakter lässt sich recht früh für relativ wenig Ingame-Währung kaufen und erhöht eure Sprintgeschwindigkeit.

Dieses Power-Up für euren Charakter lässt sich recht früh für relativ wenig Ingame-Währung kaufen und erhöht eure Sprintgeschwindigkeit. Nutzt den Pack-a-Punch für das Kampfmesser: Investiert euer verdientes Geld, um das Combat Knife bis zu dreimal upzugraden. So könnt ihr das Kampfmesser bis ins Endgame des Zombie-Modus als tödliche Waffe verwenden.

Investiert euer verdientes Geld, um das Combat Knife bis zu dreimal upzugraden. So könnt ihr das Kampfmesser bis ins Endgame des Zombie-Modus als tödliche Waffe verwenden. Setzt nicht nur auf das Messer: Natürlich solltet ihr euch nicht voll und ganz auf das Messer verlassen - gerade, um gegen die Minibosse des Zombie-Modus zu bestehen. Spart hier euer Geld für eine möglichst effiziente Schusswaffe und/oder den Schießprügel, der sich für euch bereits bewährt hat.

Auf die Effizienz des Messers im Zombie-Modus von Call of Duty Black Ops: Cold War haben auch schon die Kollegen von PCGamer aufmerksam gemacht. Wie die Waffe in Aktion aussieht, seht ihr in diesem GIF:

Link zum Gfycat-Inhalt

Welche Erfahrungen habt ihr bereits mit dem Zombie-Modus von Black Ops: Cold War gemacht? Habt ihr Tipps oder Empfehlungen für Waffen oder eine besonders gute Taktik? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen.