CoD Modern Warfare 2 soll 9 neue Spielmodi bekommen, die wir alle bereits kennen

Das neueste Call of Duty ist zum Release höchst umstritten. Während Modern Warfare 2 in Tests gut abschneidet, sind viele Fans enttäuscht – unter anderem aufgrund von fehlenden Inhalten wie dem Hardcore-Modus. Aber auch andere beliebte Modi aus früheren CoD-Ablegern sind bisher nicht im Spiel enthalten.

Der Insider The Ghost of Hope behauptet nun, dass es noch einige Spielmodi in Modern Warfare 2 schaffen werden, genauer gesagt neun Stück. Die kennen wir allesamt bereits aus früheren CoD-Spielen.

Welche Spielmodi bereits jetzt in Modern Warfare 2 stecken, könnt ihr hier nachlesen:

Um diese Spielmodi soll es sich handeln

Hope teilt auf Twitter die Namen der angeblich geplanten Modi, konkretisiert aber nicht, wann diese erscheinen sollen. Der Insider lag zwar in der Vergangenheit schon öfters richtig, eine gewisse Portion Skepsis ist aber natürlich trotzdem angebracht, da es sich hier nicht um offizielle Informationen handelt. Wir fassen die von Hope genannten Modi für euch zusammen:

Reinforce: Es befinden sich drei Flaggen auf der Map, um die zwei Teams kämpfen. Beißt ihr ins Gras, können euch eure Kollegen mit einer eroberten Flagge wiederbeleben. Das Spiel ist vorbei, wenn ein Team alle Flaggen für sich gewinnen konnte oder ein Team besiegt wurde.

Reinforce: Es befinden sich drei Flaggen auf der Map, um die zwei Teams kämpfen. Beißt ihr ins Gras, können euch eure Kollegen mit einer eroberten Flagge wiederbeleben. Das Spiel ist vorbei, wenn ein Team alle Flaggen für sich gewinnen konnte oder ein Team besiegt wurde.

Drop Zone: Die Teams kämpfen um ein bewegliches Ziel. Hält euer Team das Ziel für eine gewisse Zeit, erhaltet ihr nützliche Paketabwürfe. Ihr gewinnt, wenn euer Team das Punktelimit erreicht oder die Zeit vorbei ist.

Gun Game: Ihr kämpft ohne Teams gegeneinander, bei jedem Kill erhaltet ihr eine neue Waffe. Es gewinnt die Person, die zuerst mit allen im Modus verfügbaren Waffen einen Kill erzielt hat.

Infected: Ein Spieler ist infiziert und muss seine Gegner anstecken, während alle anderen sich verstecken, wegrennen oder kämpfen. Hauptsache sie überleben, bis die Zeit abgelaufen ist.

Das wilde Geballer von CoD MW2 könnt ihr euch im Gameplay-Trailer anschauen:

Uplink: Ihr müsst eine Drohne bis zur Uplink-Station nahe des Spawn-Punkts eurer Gegner bringen. Seid ihr erfolgreich, erhaltet ihr zehn Punkte. Das Spiel endet, sobald ein Team 20 Punkte hat oder die Zeit abgelaufen ist.

Cranked: Ähnlich wie Team Deathmatch, jedoch erhaltet ihr nach einem Kill einen nützlichen Bonus. Eure Bewegungen sowie Nachlade- und ADS-Zeit werden deutlich beschleunigt. Wenn ihr in den nächsten 30 Sekunden aber keinen Kill oder Assist erzielt, explodiert ihr.

Cyber Attack: Zwei Teams kämpfen um ein EMP-Gerät, mit dem das gegnerische Data Center zerstört werden kann. Es gibt keine Respawns, eure Kollegen können euch aber wiederbeleben. Das erste Team, das fünf Runden für sich entscheidet, gewinnt das Spiel.

Team Defender: Ein Spieler ist im Besitz einer Flagge, die dem dazugehörigen Team doppelt so viele Punkte pro Kill einbringt. Wird der Flaggenhalter getötet, kann das Gegnerteam die Flagge für sich beanspruchen.

Grind: Funktioniert ähnlich wie Abschuss bestätigt, ihr müsst die eingesammelten Marken eurer getöteten Gegner aber noch an einem von zwei bestimmten Orten abgeben, um zu punkten.

Dass die Spielmodi womöglich im Laufe der nächsten zwei Jahre ins Spiel integriert werden, passt zu Dimis Analyse, wie sich Spiele immer mehr verändern:

Auf welchen altbekannten Spielmodus würdet ihr euch am meisten in Modern Warfare 2 freuen? Oder wünscht ihr euch lieber mehr wirklich neue Modi? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!