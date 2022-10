CoD Modern Warfare 2: Alle Erfolge und Trophies der Story-Kampagne

Wie in modernen Spielen üblich, könnt ihr in der Kampagne von Call of Duty Modern Warfare 2 einige Erfolge freischalten, wenn ihr Missionen auf eine bestimmte Art abschließt oder Meilensteine erreicht. Welche Achievements es gibt und wie ihr sie freischaltet, listen wir euch hier auf.

Alle Erfolge in Modern Warfare 2

Insgesamt gibt es 19 Erfolge in der Kampagne von Modern Warfare 2, von denen 18 auf allen Plattformen verfügbar sind (PC, PlayStation, Xbox). Einen Erfolg könnt ihr aber lediglich auf der PlayStation erreichen. Bei schwierigeren Erfolgen könnt ihr die Checkpoints ausnutzen, um eventuelle Fehler ungeschehen zu machen. Die meisten Erfolge sind einer bestimmten Mission zugeordnet.

Nasse Angelegenheit (3. Mission)

Krokodil: Erschießt in Nasse Angelegenheit drei Feinde, während ihr unter Wasser seid. Für den ersten Gegner im Level könnt ihr euer Wurfmesser benutzen. Dieser lässt dann eine Pistole fallen, mit der ihr zwei weitere Gegner ausschalten könnt.

Erschießt in drei Feinde, während ihr unter Wasser seid. Für den ersten Gegner im Level könnt ihr euer Wurfmesser benutzen. Dieser lässt dann eine Pistole fallen, mit der ihr zwei weitere Gegner ausschalten könnt. Nessie: Erreicht in der Mission Nasse Angelegenheit das Boot, ohne gesehen zu werden. Hier benutzt ihr am besten eure Wurfmesser und die schallgedämpfte Pistole, die ihr vom ersten ausgeschalteten Gegner im Level sammeln könnt.

Gewaltsame Aufklärung (9. Mission)

Niemanden gesehen: Löst in der Mission Gewaltsame Aufklärung keinen Alarm aus. Gegner dürfen euch zwar sehen, aber es darf ihnen nicht gelingen, Alarm zu schlagen. Hört am besten stets auf die Tipps von Price, der euch etwa im ersten Teil ansagt, wie weit entfernt die Gegner sind.

Gewalt und Timing (10. Mission)

Das behalte ich: Freischaltbar in der Mission Gewalt und Timing . Erreicht Captain Price mit dem ersten Fahrzeug, das ihr kapert.

Freischaltbar in der Mission . Erreicht Captain Price mit dem ersten Fahrzeug, das ihr kapert. Testfahrt: Fahrt in der Mission Gewalt und Timing fünf Arten von Fahrzeugen. Folgende Fahrzeuge könnt ihr hier etwa fahren: LKW (auf diesem landet ihr im Verlauf der Mission automatisch) Pickup (fährt rechts vom LKW) PKW (es gibt mehrere, ein grüner steht schon früh am Straßenrand) Truppentransporter mit Soldaten Van

Fahrt in der Mission fünf Arten von Fahrzeugen. Folgende Fahrzeuge könnt ihr hier etwa fahren:

El Sin Nombre (11. Mission)

Geist in der Ausbildung: Erreicht das Penthouse in El Sin Nombre , ohne jemanden zu töten oder den Alarm auszulösen.

Dunkles Gewässer (12. Mission)

Abgekackt: Hier müsst ihr während der Mission Dunkles Gewässer einen Feind in der mobilen Toilettenkabine töten.

Hier müsst ihr während der Mission einen Feind in der mobilen Toilettenkabine töten. Füße von Deck! Legt in der Mission Dunkles Gewässer 90 Meter auf dem Schiffsdeck Richtung Bug zurück, ohne es zu berühren. Ihr könnt hier einfach über die auf dem Schiff verteilten Container hüpfen.

Allein (13. Mission)

Waffenlos: Beendet die Mission Allein , ohne eine Waffe abzufeuern. Messer, Wurfmesser, Minen, Molotovs und Rauchgranaten sind erlaubt.

Gefängnisausbruch (14. Mission)

Rucksack-Typ: Schaltet in der Mission Gefängnisausbruch geblendete oder unter Gas leidende Feinde mit Molotow, Semtex und Splittergranate aus. Kills mit allen drei Gadgets werden benötigt! Nutzt das Laden von Checkpoints, wenn ihr scheitert.

Schaltet in der Mission geblendete oder unter Gas leidende Feinde mit Molotow, Semtex und Splittergranate aus. Kills mit allen drei Gadgets werden benötigt! Nutzt das Laden von Checkpoints, wenn ihr scheitert. Zeit ist Geld: Beendet die Überwachungsmonitorsequenz zu Beginn der Mission Gefängnisausbruch innerhalb von vier Minuten.

Ghost-Team (16. Mission)

Übung macht den Meister: Trefft in der Mission Ghost-Team alle Ziele auf dem Trainingsgelände. Auf dem Gelände gibt es keinen Checkpoint, ihr dürft also nicht sterben. Außerdem dürft ihr den Panzer nicht zerstören, bevor ihr alle Ziele getroffen habt, sonst endet die Mission.

Countdown (17. Mission)

War wohl der Wind: Rettet die Geiseln in der Mission Countdown , ohne dass Feinde ihre Waffen abfeuern. Auf den drei Leveln müsst ihr jeweils zwei, dann vier und dann fünf Feinde ausschalten, ohne dass diese Gelegenheit haben zu schießen.

Allgemeine Erfolge

Geköpfte Schlangen: Beendet alle Kampagnenmissionen auf den Schwierigkeitsstufen Veteran oder Realismus.

Beendet alle Kampagnenmissionen auf den Schwierigkeitsstufen Veteran oder Realismus. Gentleman-Dieb: Öffnet drei Safes in der Kampagne. Wo ihr diese findet und welche Codes ihr benötigt, erfahrt ihr hier:

Teufelskerl: Tötet unter dem Einfluss einer Blendgranate zwei Feinde in der Kampagne oder im Koop.

Tötet unter dem Einfluss einer Blendgranate zwei Feinde in der Kampagne oder im Koop. Wie eine Mauer: Tötet drei Feinde mit dem Riot-Shield in der Kampagne oder im Koop. In der Mission Gefängnisausbruch könnt ihr zuerst einen solchen von einer getöteten Wache looten, um den Erfolg zu bekommen.

Tötet drei Feinde mit dem Riot-Shield in der Kampagne oder im Koop. In der Mission könnt ihr zuerst einen solchen von einer getöteten Wache looten, um den Erfolg zu bekommen. Zeit für einen Drink: Beendet die Kampagne auf einer beliebigen Schwierigkeitsstufe.

Beendet die Kampagne auf einer beliebigen Schwierigkeitsstufe. We Are RTB: Sammelt alle Erfolge (Nur auf der PlayStation verfügbar).

Erfolge im Koop

Weitere sechs Achievements könnt ihr in den Koop-Missionen freischalten, die ab dem 28. Oktober 2022 spielbar sein werden. Details sind hier noch nicht bekannt, alles was wir zu den Koop-Modi, Special Ops und Raids wissen, erfahrt ihr in unserem Artikel.

Erst der Anfang: Verdient mindestens einen Stern im Koop

Verdient mindestens einen Stern im Koop Höllenritt: Verdient drei Sterne in der Mission Denied Area

Verdient drei Sterne in der Mission König der Berge: Verdient drei Sterne in der Mission Defender: Mountain Zaya

Verdient drei Sterne in der Mission Lichter aus: Beendet die Mission Low Profile im Koop

Beendet die Mission im Koop Nachtkampf: Verdient drei Sterne in der Mission Low Profile

Verdient drei Sterne in der Mission Total aufgeklärt: Findet 20 Intel-Fragmente im Koop

Weitere nützliche Infos zur Kampagne

Ihr wollt wissen, was unsere Redaktion von der Story-Kampagne des neuen CoD hält? Dann seht euch oben unser Video an oder lest den GameStar-Test in Textform. Wenn ihr euch fragt, wie die erzählte Geschichte mit den bisherigen Spielen im Zusammenhang steht, hilft euch außerdem unser ausführlicher Story-Recap weiter:

Und wer gerade erst die Kampagne begonnen hat, aber ganz genau wissen will, was da noch kommt, kann in unserer Liste aller Missionen samt Spielzeit-Einschätzung nachschauen.

Was haltet ihr von der Story-Kampagne des neuen CoD? Habt ihr sie am Wochenende bereits durchgespielt, oder lasst ihr euch ein bisschen mehr Zeit? Und habt ihr schon alle Erfolge freigeschaltet? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!