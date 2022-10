CoD Modern Warfare 2 bekommt Twitch Drops - So schaltet ihr die Belohnungen frei

In wenigen Tagen erscheint Call of Duty Modern Warfare 2, Vorbesteller können sogar schon ab dem 20. Oktober die Kampagne spielen. Kein Wunder also, dass die Entwickler nochmal kräftig die Werbetrommel rühren. So werdet ihr mit Ingame-Gegenständen belohnt, wenn ihr euch in den Tagen nach dem Launch den neuen Shooter bei Streamern auf Twitch anschaut. Was verschenkt wird und wie ihr es freischaltet, erfahrt ihr hier.

Klage gegen Activision Blizzard Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Das gibt es zu gewinnen

Im Bild seht ihr alle Belohnungen auf einen Blick. Um alles freizuschalten, müsst ihr eine Stunde lang teilnehmende Streams zwischen dem 28. Oktober und 6. November 2022 anschauen. Hier sind noch einmal alle Belohnungen in Freischaltungs-Reihenfolge:

Medallion 141 Waffen-Schmuckstück: Wird nach 15 Minuten freigeschaltet

Waffen-Schmuckstück: Wird nach 15 Minuten freigeschaltet Death’s Angel Calling Card und Emblem: Wird nach 30 Minuten freigeschaltet

Calling Card und Emblem: Wird nach 30 Minuten freigeschaltet Something In My Teeth Waffen-Sticker: Wird nach 45 Minuten freigeschaltet

Waffen-Sticker: Wird nach 45 Minuten freigeschaltet Watchdog 141 Waffen Blueprint: Wird nach 60 Minuten freigeschaltet

Bei einem Blueprint handelt es sich um eine vorgefertigte Waffe mit besonderem Skin und festgelegten Attachments. Alle Waffen, die bisher für Modern Warfare 2 bestätigt sind, findet ihr übrigens hier:

So schaltet ihr die Belohnungen frei

Um alle Belohnungen freizuschalten, müsst ihr zwischen 28. Oktober und 6. November 2022 einem Streamer eurer Wahl beim Spielen des neuen CoD zugucken. Hier sind alle notwendigen Schritte im Detail:

Accounts erstellen: Erstellt einen Call of Duty Account auf dieser Website. Solltet ihr schon einen Account haben, entfällt dieser Schritt natürlich. Ihr braucht auch einen Twitch-Account, den ihr hier erstellen könnt. Accounts verknüpfen: Nun müsst ihr euren CoD-Account mit eurem Twitch-Konto verknüpfen. Dazu folgt ihr einfach diesem Link, meldet euch an und werdet automatisch weitergeleitet. Beachtet, dass ihr diesen Schritt auch durchführen müsst, wenn ihr eure Twitch- und CoD-Accounts vor dem 10. Oktober 2022 verknüpft habt. Stream gucken: Nun müsst ihr für maximal eine Stunde einem Streamer beim Spielen von Modern Warfare 2 zugucken, um alle Belohnungen zu erhalten. Achtet bei dem Kanal eurer Wahl auf den Hinweis, dass Twitch Drops hier aktiviert sind (Drops Enabled). Danach sollten eure Belohnungen in Modern Warfare 2 erscheinen, ihr seht sie aber möglicherweise erst nach einem Neustart des Spiels.

Was muss man zum Launch noch wissen?

CoD Modern Warfare 2 verspricht zum Launch große Grafikpracht und viele Anpassungsmöglichkeiten auf dem PC. Ob euer Rechner bereit für das Spiel ist, erfahrt ihr in unserem Artikel zu den offiziellen Systemanforderungen. Es lohnt sich übrigens, vor dem Start in den Multiplayer die Kampagne abzuschließen. Hier könnt ihr nämlich weitere Belohnungen wie Blaupausen und XP-Boosts verdienen.

Was haltet ihr von den Twitch Drops? Lohnen sich die Geschenke für euch, um in der Release-Woche einen Stream anzugucken? Oder hättet ihr euch das Spiel ohnehin auf Twitch angeschaut? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!