CoD MW2: Wer die Story spielt, schaltet diese 18 Belohnungen für Multiplayer und Warzone 2 frei

In Call of Duty: Modern Warfare 2 gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, Skins und weitere Belohnungen für den Multiplayer und Warzone 2 freizuspielen: Ihr müsst euch einfach nur durch die Story-Kampagne kämpfen. So verdient ihr euch nicht nur ein paar Operator, sondern ebenfalls eine Waffen-Blaupause und XP-Token.

Wir sammeln für euch alle Infos: Welche Belohnungen euch genau durch das Spielen und den Abschluss des Singleplayers von Modern Warfare 2 erwarten und was ihr in den Multiplayer und nach Warzone nehmen dürft.

Falls ihr euch übrigens fragt, wie es um eure CoD-Points aus vorangegangenen Spielen wie Vanguard, Black Ops: Cold War und Co. steht und ob ihr die mit nach MW2 und Warzone 2 umziehen dürft, findet ihr hier alle Antworten:

5 1 CoD MW2 und Warzone 2 Kann ich meine CoD-Punkte in die neuen Spiele übertragen?

Diese Belohnungen erwarten Story-Spieler

Um auf Multiplayer-Fans für die Kampagne zu begeistert, will Infinity Ward die mit ein paar exklusiven Belohnungen in den Singleplayer locken. Das ist nicht unbedingt etwas Neues, Spieler konnten bereits bei der Story von Modern Warfare aus dem Jahr 2019 eine Handvoll Goodies für den Mehrspieler-Modus verdienen.

Was genau ihr jetzt im Zuge der Story-Kampagne für den Multiplayer von Modern Warfare 2 und auch Warzone 2 freischalten könnt, entnehmt ihr der folgenden Liste:

Operator

Chuy

Hutch

Nova

Reyes

Waffen-Blaupause

Union Guard

XP-Token

2x 30 Minuten doppelte XP

2x 30 Minuten doppelte Waffen-XP

2x 60 Minuten doppelte XP

2x 60 Minuten doppelte Waffen-XP

Calling Cards

Soap’s Determination

Chainlinked

Gaz

Shadow Company Ops

Emblem

What’s Done is Done

So schaltet ihr die Skins, XP-Token und Co. frei

Die unterschiedlichen Belohnungen für den Multiplayer von Modern Warfare 2 sowie Warzone 2 schaltet ihr durch den Abschluss bestimmter Missionen frei. Habt ihr also zum Beispiel einen ausgewählten Skin im Visier, müsst ihr nicht unbedingt die komplette Story-Kampagne durchspielen, sofern ihr darauf keine Lust habt.

Allerdings winkt auch eine exklusive Belohnung durch den Abschluss des Singleplayers: Den Waffen-Blueprint Union Guard gibt es nur, wenn ihr wirklich alle Level hinter euch gebracht habt.

Wie viele Stunden brauche ich für die Kampagne? Dazu hat sich Entwickler Infinity Ward zum aktuellen Zeitpunkt nicht offiziell geäußert. Im Anbetracht vorangegangener CoDs und auch dem direkten Vorgänger zu Modern Warfare 2 dürfen Fans aber wahrscheinlich mit einer Spielzeit von circa sechs bis acht Stunden rechnen. Wie gut uns die Story des 2019er Modern Warfares gefallen hat, könnt ihr im folgenden Artikel nachlesen:

59 3 Call of Duty: Modern Warfare Was taugt die Story-Kampagne?

Wann geht’s eigentlich los?

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S. Wer das Spiel vorbestellt, darf aber bereits eine Woche früher ran an die Singleplayer-Kampagne. Offiziell wurde dafür der 20. Oktober in kommuniziert, in Deutschland fällt der Termin wahrscheinlich auf den 21.

Zugang zur Story von Modern Warfare 2 bekommt ihr übrigens unabhängig davon, welche Version ihr vorbestellt habt - also Standard oder Vault-Edition. Auf die Singleplayer-Kampagne des neuesten Shooter von Infinity Ward könnt ihr euch übrigens im Zuge des folgenden Gameplay-Videos einstimmen: Das zeigt eine komplette Mission, in der Task Force 141 das tut, was sie nun mal tut.

Die wichtigsten Infos zum Multiplayer und Warzone 2

Natürlich kommt Call of Duty: Modern Warfare 2 erneut mit einem umfangreichen Multiplayer-Modus. Wir haben für euch bereits alles zusammengefasst, was wir bis jetzt über die Maps und Waffen in Erfahrung bringen konnten. Besonders spannend dürfte der neue DMZ-Modus werden, der spielerisch an Escape from Tarkov oder Hunt: Showdown angelehnt ist:

15 2 DMZ in CoD Warzone 2 Alles, was wir über den neuen Tarkov-Modus wissen

Der DMZ-Modus startet übrigens erst am 16. November 2022 - und zwar dann gemeinsam mit Warzone 2. Dabei handelt es sich um eine echte Fortsetzung des Battle Royales, Fans können keine alten Inhalte aus dem Vorgänger übertragen: Was Operator, Blueprints und Waffen-Skins angeht, müsst ihr also bei Null anfangen. Was wir bisher zur neuen Map, dem Gulag und Co. wissen, findet ihr in unserer großen Übersicht zu Warzone 2.

Freut ihr euch auf die Singleplayer-Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2? Oder interessiert ihr euch ohnehin nur für den Multiplayer? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!