CoD Modern Warfare 2: Day-1-Patch kurz vor Release erschienen und 40 GB groß

Am 28. Oktober 2022 geht’s mit Call of Duty: Modern Warfare 2 so richtig los. Während Vorbesteller bereits seit einer knappen Woche die Story-Kampagne spielen, darf ab dem kommenden Freitag auch der Rest ran, während der Multiplayer seine Pforten öffnet. Kurz vor dem finalen Launch schickt Infinity Ward jetzt mit Update 1.03 einen dicken Day-One-Patch ins Rennen.

Doch Vorsicht: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels ist der Day-One-Patch für Modern Warfare 2 lediglich auf Playstation 5 verfügbar, während Spieler auf dem PC und der Xbox Series X noch warten müssen. Patch Notes zu Update 1.03 gibt es ebenfalls nicht. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!

In dieser Übersicht findet ihr schon einmal alle Infos dazu, was bisher zum Day-One-Patch für Modern Warfare 2 bekannt ist. Wollt ihr euch schon mal auf den finalen Release am 28. Oktober vorbereiten, werft ihr am besten einen Blick in den folgenden Artikel. Wir fassen für euch alles Wissenswerte zum Launch, den Startzeiten und mehr zusammen:

17 6 CoD Modern Warfare 2 Alle Infos zum Preload und den Startzeiten

Patch 1.03 ist live - aber noch nicht für alle

Der Day-One-Patch für Call of Duty: Modern Warfare 2 ist bereits erschienen - allerdings nicht für alle Plattformen. Für PS5 ist Update 1.03 bereits verfügbar, während Spieler auf dem PC und der Xbox Series X/S derzeit noch leer ausgehen.

Zum aktuellen Zeitpunkt haben sich Activision und Infinity Ward nicht dazu geäußert, wann der Patch auch auf den verbleibenden Plattformen aufschlägt. Allzu lange dürfte das gute Stück allerdings nicht auf sich warten lassen.

Die bisher bekannten Speichergrößen der jeweiligen Plattformen lauten wie folgt:

PC: tba

tba PS5: circa 40 GB

circa 40 GB Xbox Series X/S: tba

Spieler müssen jedoch beachten: Patch 1.03 für Modern Warfare 2 geht Hand in Hand mit Updates für die separat herunterladbaren Kampagnen-Pakete. Habt ihr das neueste Call of Duty in all seiner Gänze installiert, müsst ihr diese zwangsläufig mitnehmen. Playstation-Besitzer berichten, dass die jeweiligen Packs mit einer Größe von circa 7 bis 9 Gigabyte daherkommen.

Gute Frage, aktuell gibt es noch keine offiziellen Patch Notes zu Update 1.03. Sobald Infinity Ward die mit der Öffentlichkeit teilt, lassen wir es euch natürlich wissen. Spieler berichten zumindest schon einmal davon, dass diverse Bugs gefixt wurden und es Verbesserungen der Stabilität gibt. Später sollten wir mehr dazu erfahren.

Die wichtigsten Infos zum CoD: MW2-Launch

Am 28. Oktober 2022 erscheint Call of Duty: Modern Warfare 2 nach einer circa einwöchigen Vorab-Spielphase ganz offiziell. Das bedeutet, dass der Multiplayer und Koop ebenfalls endlich spielbar sein werden. Ein bisschen länger lässt allerdings noch der neue DMZ-Modus auf sich warten, der gemeinsam mit Warzone 2 am 16. November erscheint.

Wollt ihr euch schon jetzt optimal auf den Multiplayer von Modern Warfare 2 einstimmen, können wir natürlich weiterhelfen. Wir verraten euch, welche Waffen und Maps euch erwarten und welche Operator, Perks und Streaks es zum Release gibt:

15 1 CoD Modern Warfare 2 Alle Operator, Perks und Streaks zum Release

Habt ihr bereits die Singleplayer-Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 gespielt? Oder wartet ihr den finalen Release des Spiels am kommenden Freitag ab? Wie lautet das bisherige Fazit beziehungsweise was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!