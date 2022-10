CoD Modern Warfare 2: Neuer Patch bringt noch vor Release viele Multiplayer-Änderungen

Bereits gestern gab es einen riesigen 40GB-Day-One-Patch, heute folgte das nächste Update für CoD Modern Warfare 2: Ab sofort könnt ihr das Update 1.04 herunterladen, welches viele wichtige Änderungen für den Multiplayer-Modus bringt, der am Freitag startet.

Wann es genau losgeht und alle weiteren wichtigen Infos findet ihr hier:

170 4 CoD Modern Warfare 2 Alle Infos, neue Features & Release

In einem offiziellen Blog-Beitrag haben die CoD-Entwickler von Infinity Ward eine ganze Handvoll Änderungen für den Multiplayer von CoD MW2 bekannt gegeben. Solltet ihr den Preload ausgeführt oder die Kampagne schon gespielt haben, müsst ihr nichts mehr machen - der Patch installiert sich beim Start der Battle.Net-App ganz von allein.

Die drei wichtigsten Änderungen

Verbesserte Sichtbarkeit: Damit ihr Freund und Feind besser voneinander unterscheiden könnt, werden eure Gegner jetzt mit einer kleinen Raute über dem Kopf markiert. Außerdem wurden Beleuchtung und Kontrast für bessere Sichtbarkeit der Feinde angepasst.

Wie schwer es zuvor war, Feinde zu erkennen, könnt ihr euch noch einmal in unserem Beta-Gameplay-Video anschauen:

Schritte: Die Reichweite, in der ihr feindliche Schritte hören könnt, wurde reduziert und der Soundeffekt der Schritte ist nun insgesamt leiser. So sollt ihr euch besser euren Feinden nähern können, ohne, dass sie euch schon auf große Entfernung kommen hören.

Third-Person-Modus: In einem neuen Spielmodus dürfte ihr CoD auch erstmals aus der Schulterperspektive spielen - ideal für alle, die ihre Operator-Skins bewundern wollen. Auch wenn ihr über Kimme und Korn zielt, bleibt ihr nun in der Außenperspektive. Nur, wenn ihr Zielfernrohre mit hoher Zoom-Stufe (ACOG oder höher) oder spezielle Aufsätze wie etwa Thermalsicht auf eure Waffen schraubt, wechselt das Spiel beim Zielen jetzt in die Ego-Perspektive.

Weitere Infos zu CoD Modern Warfare 2

Am Freitag startet der heiß erwartete Multiplayer-Modus für CoD MW 2. Bis dahin können alle Vorbesteller des Shooters aber bereits die Einzelspieler-Kampagne durchspielen. Dass sich die Story dieses Jahr richtig lohnt, zeigt unser Test:

22 14 CoD Modern Warfare 2 im Test Highlight-Kampagne mit einer Fiasko-Mission

Für den perfekten Start haben wir außerdem zahlreiche Tipps gesammelt - etwa die Safe Codes für die im Spiel versteckten Tresore, die ihr auch benötigt, um alle Erfolge und Achievements erfolgreich freizuschalten. Und sobald ihr durch seid, solltet ihr euch unsere Erklärung des Endes und der Post-Credit-Szene durchlesen.