Euer Fazit zur Beta von CoD Modern Warfare 2 ist recht eindeutig

Die Community von GameStar stimmte ab: Was hält unsere Leserschaft von der jüngst abgehaltenen Open Beta von Call of Duty Modern Warfare 2? Wir wollen mit unserer Umfrage die Stimmung einfangen, positive Meinungen beleuchten und auch Kritik erkennbar machen.

Mit genau 2.015 Stimmen fällt die Teilnahme ordentlich aus. Und die Ergebnisse zeichnen eine klare Tendenz ins Positive. 45 Prozent der Befragten fanden die Beta von CoD MW 2 ganz gut . Während die überwiegende Mehrheit also zufrieden wirkt, schwankt die andere Hälfte zwischen fantastisch und Vollkatastrophe .

Das Ergebnis der Umfrage

Kommen wir zum Endergebnis unseres Stimmenfangs. Alle Abstimmungen seht ihr hier:

So stimmen GameStar-Leser

Ganz gut: 45 Prozent (901 Stimmen) waren mehr oder weniger zufrieden.

45 Prozent (901 Stimmen) waren mehr oder weniger zufrieden. Geht so: 20 Prozent (407 Stimmen) fanden es gerade noch in Ordnung.

20 Prozent (407 Stimmen) fanden es gerade noch in Ordnung. Fantastisch: 16 Prozent (329 Stimmen) waren vollends glücklich.

16 Prozent (329 Stimmen) waren vollends glücklich. Nicht so gut: 10 Prozent (192 Stimmen) waren eher unzufrieden.

10 Prozent (192 Stimmen) waren eher unzufrieden. Vollkatastrophe: 9 Prozent (186 Stimmen) zeigen sich komplett unzufrieden.

Unser Autor Sascha Penzhorn grub sich ebenfalls durch die Beta. Warum die Testphase ihn skeptisch zurücklässt, erklärt er euch auf seine unnachahmliche Art am besten selbst:

Das sagen GameStar-Leser zur MW2-Beta

Zusätzlich zu den nackten Zahlen wollten wir eure Meinung auch in Textform lesen. Hier zeichnet sich ein ambivalentes Bild. Für Community-Mitglied KuchenDeluxe war die Beta eine Vollkatastrophe, und zwar aufgrund des Spieldesigns:

Mehr technische Probleme, als ich je zuvor während einer CoD Beta erlebt habe, grauenvolles Interface, Camper gewinnen - mit Taktik hat das für mich wenig zu tun, schlechtes Balancing, [...] lieblose Maps, man muss in manchen Modi gegen Bots spielen.

Dazu gibt es auch direkte Gegenmeinungen. Realchicken beispielsweise antwortet:

Für mich sind die Maps der Beta extrem gelungen. Erinnern mich in den 6vs6 Modi ein bisschen an Counter-Strike. Nicht zu offen, genug Deckung und auch von der her Größe perfekt. Hatte vorher sonst in jedem CoD oder in jeder Beta was an den Maps auszusetzen, hier nicht.

Einen Überblick über alle Maps des Multiplayer-Shooters bekommt ihr hier:

Captain Cola ordnet sich irgendwo in der Mitte ein, kritisiert die Ähnlichkeit zum Vorgänger der Reihe und freut sich über den geplanten längeren Support von CoD Modern Warfare 2:

Ich fand es ok, aber es sieht leider nicht wirklich besser aus als Modern Warfare [von 2019]. Es hat sich für mich schneller angefühlt, was für mich eher negativ ist.

Positiv ist natürlich, dass es zwei Jahre unterstützt wird. Ich spiele die letzte drei Teile alle ab und zu noch, aber natürlich ist es mit neuen Maps etc. immer interessanter.

Einen insgesamt positiven Eindruck gibt Sgt.DC wieder und bezieht sich auf den Modus Ground War, der ihm als Alternative zu Battlefield 2042 taugt:

Mir hat Ground War am meisten Spaß gemacht, bin aber auch ein alter Battlefield-Hase. Nachdem 2042 ja sehr enttäuscht hat, bin ich nun hier ganz guter Dinge.

Gameplay aus Ground War könnt ihr euch in unserem Video oben anschauen.

Kommt eure Meinung nicht vor oder wollt ihr noch etwas hinzufügen? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was euch an der Beta von Call of Duty MW 2 (nicht) gefallen hat!