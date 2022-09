CoD Modern Warfare 2: Multiplayer-Reveal inklusive Warzone 2 diese Woche – so seid ihr dabei

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie bereits im August angekündigt, findet am Donnerstag, den 15. September 2022 Call of Duty Next statt.

Im Rahmen des Events werden die Entwickler den Multiplayer, Warzone 2.0 und weitere Details enthüllen, kurz bevor dann die erste Beta startet. Wir fassen hier zusammen, was ihr vorab über CoD Next wissen solltet und wie ihr live dabei seid.

Was ist CoD Next? CoD Next ist ein Showcase-Event, auf dem Infinity Ward neue Inhalte rund um MW2 enthüllen wird. Dabei geht es laut Hersteller vor allem „um die unmittelbare Zukunft der Marke“. Der Multiplayer steht im Fokus.

CoD Next ist ein Showcase-Event, auf dem Infinity Ward neue Inhalte rund um MW2 enthüllen wird. Dabei geht es laut Hersteller vor allem „um die unmittelbare Zukunft der Marke“. Der Multiplayer steht im Fokus. Was wird gezeigt? Bestätigt sind bereits der Multiplayer von Modern Warfare 2, das neue Warzone 2.0 sowie der Smartphone-Ableger Warzone Mobile. Außerdem soll es eine noch geheime Überraschung geben – dahinter könnte sich der DMZ-Modus verbergen. Zum Event wurden auch Streamer und Influencer eingeflogen, die noch mehr Gameplay auf Lager haben.

Bestätigt sind bereits der Multiplayer von Modern Warfare 2, das neue Warzone 2.0 sowie der Smartphone-Ableger Warzone Mobile. Außerdem soll es eine noch geheime Überraschung geben – dahinter könnte sich der DMZ-Modus verbergen. Zum Event wurden auch Streamer und Influencer eingeflogen, die noch mehr Gameplay auf Lager haben. Wann geht’s los? Der Stream von CoD Next startet am 15. September um 18:30 Uhr deutscher Zeit und wird etwa eine halbe Stunde dauern. Ihr könnt ihn hier oben im Artikel verfolgen. Ab 19 Uhr dürfen die geladenen Influencer ihre Video veröffentlichen und streamen.

Der Stream von CoD Next startet am 15. September um 18:30 Uhr deutscher Zeit und wird etwa eine halbe Stunde dauern. Ihr könnt ihn hier oben im Artikel verfolgen. Ab 19 Uhr dürfen die geladenen Influencer ihre Video veröffentlichen und streamen. Wo kann ich das gucken? Die Übertragung von CoD Next wird auf den offizielle CoD-Portalen stattfinden, die Gameplay-Übertragungen der Streamer könnt ihr ab 19 Uhr auf deren individuellen Kanälen verfolgen.

CoD Next bei YouTube live anschauen

CoD Next bei Twitch live anschauen

CoD Next bei Facebook live anschauen

GameStar wird das Event live begleiten und alle wichtigen Infos natürlich für euch in Artikeln und Videos aufbereiten und zusammenfassen.

Im Vorfeld hatte es bereits viele Infos und Szenen aus der Solo-Kampagne gegeben, ihr könnt euch zum Beispiel hier schon sieben Minuten aus der Mission Dark Waters anschauen:

Als besonderes Marketing-Manöver dürfen sich übrigens dieses Jahr Vorbesteller eine Woche früher in die Story stürzen und erhalten Early-Access-Zugang zur Kampagne.

Mehr über das Setting, Gameplay-Änderungen zum Vorgänger und alle bisherigen Leaks findet ihr in unserer großen Komplettübersicht zu CoD Modern Warfare 2.