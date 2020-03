Waffen-Aufsätze gibt es in Call of Duty: Modern Warfare ja in Hülle und Fülle - jeder mit seinen eigenen Vor- und Nachteilen. Da kann man schon mal den Überblick verlieren, was man an seine Waffe eigentlich ranschrauben will! Der Youtuber und CoD-Experte TheXClusiveAce hat aber einen todsicheren Tipp (im Video oberhalb dieser Zeilen zu sehen) parat: Pistolen brauchen den Lightweight Trigger - unbedingt.

Um welchen Aufsatz geht es?

TheXClusiveAce hat am Beispiel der X16 alle Aufsätze miteinander verglichen und dabei Reichweiten, Feuerrate, Trefferzonen und Streuung gemessen.

Das Ergebnis: Viele Attachments für Pistolen sind Geschmackssache und wirken sich nicht wesentlich auf das Gunplay aus. Eine Ausnahme nennt er aber: Der Abzug macht einen großen Unterschied bei der Time to Kill!

Welcher Abzug ist der beste?

Mit der X16 kommt TheXClusiveAce auf folgende TTK-Werte bei den verschiedenen Abzügen:

Lightweight Trigger: 405 Schuss/Minute, TTK von 296-444 Millisekunden

Heavy Duty Trigger: 254 Schuss/Minute, TTK von 472-709 Millisekunden

Match Grade Trigger: 339 Schuss/Minute, TTK von 354-531 Millisekunden

Woher kommen die Unterschiede: Die Abzüge von Pistolen sind die einzigen Attachments, die sich effektiv auf die Feuerrate der Waffe auswirken und so die TTK beeinflussen können - also die Zeit, die man braucht, um einen Gegner zu erledigen.

Gibt es auch Nachteile? Ja, aber die halten sich in Grenzen. Der leichte Abzug verringert die Stabilität beim Zielen geringfügig, im Spiel merkt man das aber unterm Strich kaum.

Wie lautet das Fazit?

Wie man anhand der Zahlen unschwer erkennen kann, ermöglicht der Lightweight Trigger die schnellste TTK. TheXClusiveAce empfiehlt deshalb diesen Aufsatz uneingeschränkt und für jedes erdenkliche Pistolen-Setup.

Denn der leichte Abzug mit der hohen Feuerrate ist nicht nur für die X16, sondern auch andere Pistolen wie die 1911, die .357 Magnum und die M19 verfügbar. Mit dem Lightweight Trigger erhöht ihr also euer Kill-Potenzial für jede Pistole im Spiel signifikant und ohne große Schattenseiten.