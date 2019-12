CoD: Modern Warfare bekommt vielleicht 1v1- und 3v3-Modus

Die erste Season von Call of Duty: Modern Warfare steht in den Startlöchern, Anfang Dezember geht's los mit neuen Maps, Modi und Waffen. Zu den neuen Spielvarianten gehört beispielsweise »Infected«, wo jeder erschossene Spieler die Seiten wechselt, bis am Ende nur ein armer Mensch überlebt. Doch auch über den Start der Season hinaus gibt es Pläne für neue Modi.

So spricht Joe Cecot, Multiplayer-Chef von Entwickler Infinity Ward, via Twitter über mögliche Varianten des beliebten 2v2-Gunfight-Modus. Konkret geht es um die Frage, ob 3v3- oder 1v1-Modi möglich wären, also Multiplayer-Arenen für Eins-gegen-Eins- oder Drei-gegen-Drei-Duelle auf den kleinen Gunfight-Maps. Cecot zeigt sich der Idee gegenüber sehr aufgeschlossen.

At some point, also 1v1! — Joe Cecot (@JoeCecot) November 30, 2019

Denn auf die Frage hin, ob es 3v3-Kämpfe geben wird, antwortet er schlicht: »Irgendwann könnten auch 1v1-Duelle [Realität werden].« Dabei handelt es sich zwar um keine felsenfeste Ankündigung, die 1v1- und 3v3-Varianten befinden sich aber zumindest auf den Schirmen der Entwickler.

Auch in der ersten Season wird es mit OSP eine neue Spielart des 2v2-Gunfight geben: Statt mit zufälligem Loadout zu starten, habt ihr zu Beginn einer Runde nur eure Fäuste und müsst euch die Knarren im Battle-Royale-Stil auf der Map einsammeln.

