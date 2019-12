Die Feiertage halten ein nettes thematisches Easter Egg in Call of Duty: Modern Warfare für euch bereit. Wenn ihr ein kleines Rätsel auf der neuen weihnachtlichen Map Docks (Winter) löst, könnt ihr Captain Price im Schlitten von Santa Claus über die Map brausen sehen.

Neben acht Rentieren zieht auch der Hund Riley den Schlitten! Außerdem steckt eine nette Referenz an den Filmklassiker Zurück in die Zukunft drin. Der Youtuber PrestigeIsKey hat das Easter Egg gefunden und zeigt euch, wie der Effekt aussieht:

So findet ihr das Easter Egg

Auf der Map sind Hinweise zu finden, wie ihr das Easter Egg auslöst. Im oberen Büro findet ihr an der Pinnwand eine Notiz, die auf den Schlitten hinweist. Außerdem deutet sie auf eine bestimmte Uhrzeit hin, die ihr herausfinden müsst.

Direkt daneben am Schlüsselbrett hängt an der Nummer 12 ein Schlüssel mit der Aufschrift »Sleight«, also Schlitten. Damit habt ihr bereits alle Hinweise, die ihr benötigt. Jetzt müsst ihr nur noch eine Uhr finden.

Zum Glück findet ihr eine ziemlich prominente Turmuhr, die auch noch läuft. Wenn ihr ein privates Match startet, habt ihr etwa zweieinhalb Minuten Zeit, bis es 12 Uhr schlägt. Direkt über der Uhr dreht sich ein Wetterhahn. Schießt ihr nun um Punkt 12 Uhr auf den Wetterhahn, löst ihr das Easter Egg aus.

Hier kommt die Referenz zu Back to the Future ins Spiel: Die Kirchturmuhr dürfte Fans bereits stark an den Moment erinnert haben, als Doctor Emmet Brown die Energie für den Zeitsprung mit einem Blitz einfängt. Auch in CoD Modern Warfare schlägt ein Blitz in den Wetterhahn ein. Wenn dann Santa Price auch noch flammende »Reifenspuren« im nächtlichen Himmel über der Docks-Map hinterlässt, ist die Referenz wirklich unmissverständlich.

Mehr zu CoD Modern Warfare