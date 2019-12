500 Millionen gespielte Stunden: Modern Warfare knackt CoD-Rekorde

Der Erfolg von Call of Duty: Modern Warfare lässt sich nun anhand harter Zahlen messen. Publisher Activision Blizzard hat auf seiner Investorenseite eine Erklärung veröffentlicht und feiert darin den neuesten Ableger des Shooter-Franchise als den erfolgreichsten seit langem - in vielerlei Hinsicht.

So ist CoD MW das meistgespielte Call of Duty seit sechs Jahren, mit rund 500 Millionen Spielstunden über alle Plattformen verteilt. Spieler haben sich seit dem Release am 25. Oktober 2019 in fast 300 Millionen Multiplayer-Partien gemessen.

Die starken Spielzeiten schlagen sich logischerweise auch in den Zahlen kontinuierlich aktiver Spieler nieder. Activision vermeldet die besten Zeiten dieser Konsolengeneration, also seit Call of Duty: Ghosts vor sechs Jahren. Sowohl die gespielten Stunden, die gespielten Stunden pro Spieler als auch die durchschnittlichen täglichen Spieler haben einen neuen CoD-Rekord aufgestellt. Genauer wird Activision hier nicht.

Auch die Verkäufe können sich sehen lassen: Call of Duty: Modern Warfare hat weltweit über eine Milliarde US-Dollar durch Verkäufe generiert. Dies umfasst digitale und physische Verkäufe.

Activision-Aktie wieder im Aufschwung

Wir erinnern uns: Die Aktie von Activision Blizzard erlebte nach dem BlizzCon-Debakel Ende 2018 einen herben Absacker, das Wertpapier erholte sich in der Folge nur langsam.

Seit der Mutliplayer-Beta von Call of Duty: Modern Warfare kurz vor Release des Shooters ging der Kurs jedoch deutlich nach oben. Zuletzt erreichte sie den bisherigen Jahreshöchststand. Stand 18.12.2019, 18:15 steht das Wertpapier am Nasdaq bei 58,66 US-Dollar.

Inzwischen läuft die erste Inhalts-Saison von CoD MW, mit der Activision seine Kunden weiter im Spiel halten möchte. So kamen erst kürzlich neue Multiplayer-Modi und Karten zum Spiel hinzu. Wie der neueste Schwung Content aussieht, könnt ihr euch auch im Trailer anschauen: