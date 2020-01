Am 7. Januar 2020 erschien ein neues Update für die Playliste von Call of Duty: Modern Warfare. Mit der wird der »Grind«-Modus durch den neuen »Gun Game« genannten Spielmodus ersetzt. Zudem könnt ihr »Gunfight« jetzt auch im 1-gegen-1 spielen.

Today's playlist update is now live in #ModernWarfare!

- 1v1 Gunfight (2v2 Gunfight is still available)

- 5v5 Shipment 24/7 (Replaces Shoot House 24/7)

- Gun Game (Replaces Grind) pic.twitter.com/WSqCHq6p6Z