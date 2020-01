Neuer Modus für Modern Warfare: Grind mixt Kill Confirmed & Hardpoint

Call of Duty: Modern Warfare fügt einen neuen Modus zur Rotation hinzu und der heißt »Grind«, oder zu deutsch »Geliefert«. Das Gameplay stellt eine Mischung aus der Hundemarken-Jagd in Kill Confirmed und dem Halten eines Zielpunkts in Hardpoint dar.

So funktioniert Grind

In Grind sammelt ihr die Dog Tags besiegter Gegner ein und liefert die Marken dann an eine Sammelstelle, um für euer Team zu punkten. Auf einem anderen Weg lassen sich keine Punkte verdienen, sprich reines Abschießen und Marken-Sammeln bringt euer Team nicht voran. Das sorgt für eine besondere Herausforderung.

Risiko & Belohnung: Besonders viele Punkte ergattert ihr, wenn ihr viele Marken auf einen Schlag im Zielgebiet abliefert. Entsprechend lohnt es sich, die Marken eine Zeit lang zu sammeln. Dabei entsteht aber auch eine Gefahr: Da besiegte Gegner alle Marken fallenlassen, die sie derzeit bei sich tragen, könntet ihr dem gegnerischen Team in die Hände spielen, wenn ihr nahe der Zielzone sterbt. Hier ist also euer Sinn für die richtige Taktik gefragt.

Diese Taktiken helfen

Nutzt den Punktefreund-Perk, um für Punkte statt Kills mit Abschussserien belohnt zu werden. Mit diesen könnt ihr dann das Zielgebiet freiräumen.

Eine Schnappschussgranate kann euch dabei helfen, das gefährliche Objective auszukundschaften.

Mit dem Perk Eiltempo verdoppelt ihr euren Taktiksprint, um die letzten Meter zum Zielgebiet extra schnell zurückzulegen.

Es lohnt sich, zusammenzubleiben, um die Marken besiegter Teamkollegen schnell einkassieren zu können, bevor sie sich ein Gegner schnappt.

Shoothouse 24/7 ist zurück!

Neben dem neuen Modus Grind bringen die Entwickler auch eine Änderung an einer beliebten Playlist ins Spiel. So weicht die Shipment-Shoothaus-Playlist der reinen Shoothouse-Playlist. Ab jetzt könnt ihr also wieder nonstop Shoothouse 24/7 spielen.

Wir erinnern uns, als keine der beiden Listen in CoD Modern Warfare spielbar war, ging die Community auf die Barrikaden. Seitdem zumindest eine der beiden Karten verfügbar ist, kehrte auch in den Foren und auf Reddit eine entspanntere Stimmung zurück. Die Maps sind sehr kompakt und liefern klassisches CoD-Gameplay, eignen sich gut zum Grinden und Erfüllen von Aufgaben und stellen somit für viele Spieler ein Muss dar.

Hier findet ihr den Trailer zur ersten Season von CoD MW:

Aktuelles zu CoD MW