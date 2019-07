Mit einem neuen Teaser-Clip macht Call of Duty: Modern Warfare Stimmung für den großen Multiplayer-Reveal am 1. August. Viele Spieler glaubten zunächst, das Video zeige einen Teil der Singleplayer-Kampagne - zu sehen ist aber eine Intro-Sequenz für den Multiplayer.

Per Hubschrauber werden der Spieler und ein Kollege zu einer Landezone gebracht. Es sind Funksprüche zu hören und man erkennt während des kurzen Rundfluges bereits Teile eines Bahnhof- und Industriekomplexes. Ein Bildschirmtext erklärt: Wir befinden uns in Russland, die beiden Soldaten sind Teil von Operation Gun Runner und gehören zum 23. Bataillon der Warcom-Streitkräfte.

Proceed to the LZ.



The #ModernWarfare Multiplayer Premiere arrives next week on August 1st. pic.twitter.com/mkKVdrY6Q7 — Call of Duty (@CallofDuty) July 25, 2019

»Was ihr hier seht ist eine der taktischen Infiltrationen in Call of Duty: Modern Warfare«, erklärt der offizielle Blog. »Diese hier zeigt den Einstieg auf der Map Gun Runner. Diese Infiltrationen passieren zwischen der Wahl eures Loadouts und dem Start einer Multiplayer-Runde.«

Je nach Map kann es also offenbar auch andere Startup-Animationen geben. Haben die Spieler ihre Bewaffnung und Ausrüstung festgelegt, spawnen sie nicht einfach auf der Karte, sondern betreten die Map mittels einer Infiltration-Sequenz.

Nettes Detail am Rande: Die Uhr am Handgelenk unserer Spielfigur zeigt die interne Zeit unseres PCs im Spiel an.

Der letzte Teaser-Clip zu CoD Modern Warfare lieferte uns einen ersten Einblick in die umfangreichen Optionen zur Waffenanpassung.