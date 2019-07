In Call of Duty: Modern Warfare soll es wieder umfangreiche Möglichkeiten geben, das eigene Waffenarsenal mit Aufsätzen und Bauteilen auf- und umzurüsten. Dieses sogenannte Gunsmith-Feature soll eine Vielzahl von Waffen-Mods umfassen.

Wie umfangreich das System ausfällt, zeigt ein neuer Teaser-Clip auf der Twitter-Seite von Call of Duty: Hier sehen wir einige der Optionen auf Basis des M4-Sturmgewehrs. Im zugehörigen Blogpost schreiben die Entwickler: »Mithilfe des Gunsmith könnt ihr die beiden Waffen in eurem Loadout individuell anpassen: Jede Primär- und Sekundärwaffe kann aufgerüstet werden, damit ihr für jeden Multiplayer-Modus die richtige Art von Feuerkraft parat habt.«

Loadouts locked. Gear up for the #ModernWarfare Multiplayer Gameplay Premiere on August 1st. pic.twitter.com/vJIMbPZRyE