Wer in Call of Duty: Modern Warfare das höchste Level erreicht, kommt nicht mehr wie früher in den Prestige-Rang. Stattdessen führt CoD ein neues Level-System mit drei Standbeinen ein: Enlisted Ranks, Officer Ranks und Weapon Ranks. Wir erklären die einzelnen Systeme und den Unterschied zum alten Prestige-Prinzip.

Enlisted Ranks

Das reguläre Spieler-Level wird als Enlisted Rank bezeichnet. Jeder Spieler sammelt im Matchverlauf XP-Punkte, steigt im Rang auf und schaltet damit neue Waffen, Perks, Ausrüstung und Killstreaks frei. Enlisted Ranks werden nicht zurückgesetzt, einmal freigespielte Items verschwinden also nicht mehr wie im Prestige-System.

Max Level: bis Stufe 55 (Command Sergeant Major V)

bis Stufe 55 (Command Sergeant Major V) Reset: niemals

niemals Unlocks: Loadout-Slots/Gunsmith, Waffen, Perks, Items, Killstreaks, Field Upgrades

Officer Ranks

Statt Prestige-Levels gibt es jetzt Officer Ranks. Diese beginnen, nachdem der Spieler Stufe 55 bei den Enlisted Ranks erreicht hat und schalten kosmetische Inhalte wie Skins oder Abzeichen frei. Officer Ranks werden in jeder Season zurückgesetzt.

Max Level: bis Stufe 100 (5 Star General)

bis Stufe 100 (5 Star General) Reset: kurz vor jedem Season-Start

kurz vor jedem Season-Start Unlocks: Embleme, Season-Abzeichen, kosmetische Waffen-Blaupausen, Officer-Challenges

Waffen Ranks

Jede Waffe in Call of Duty: Modern Warfare kann einzeln hoch gelevelt werden, indem man damit Abschüsse erzielt. Dies passiert unabhängig vom Spieler-Level. Der Waffen-Rang schaltet neue Attachments und Waffen-Camos frei.

Max Level: abhängig von der Waffe

abhängig von der Waffe Reset: niemals

niemals Unlocks: Ein Waffenaufsatz pro Stufe, Waffen-Skins, Camo-Challenges

Wie verdient man XP?

Es gibt verschiedene Arten, um die Enlisted Ranks, Officer Ranks und Weapon Ranks zu steigern. Grundsätzlich verdient man sich Erfahrungspunkte durch folgende Aktionen:

Multiplayer-Matches & Special-Ops-Missionen (Koop)

Tägliche Herausforderungen (wechseln alle 24 Stunden)

Officer-Challenges (werden ab Stufe 55 mit jedem Officer Rank freigeschaltet)

Camo-Challenges (Waffen-Herausforderungen)

Challenge Missions (Ketten von spezifischen Herausforderungen)

Mehr Details zum Ranking-System und den Unlocks findet ihr im offiziellen CoD-Blog.

Mit den Seasons sollen regelmäßig neue Missionen und anderer Content wie Maps kostenlos ins Spiel kommen, kündigt Activision an. Zusätzliches Geld wollen die Entwickler nun mit einem Battle Pass (statt wie bisher mit einem Lootbox-System) und rein kosmetischen Inhalten verdienen.

Damit ihr zum Release am 25.10. optimal vorbereitet seid, haben wir hier alle Infos zum PC-Release von CoD Modern Warfare zusammengefasst!