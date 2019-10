CoD Modern Warfare: Alles was ihr zum PC-Release wissen solltet

Am 25. Oktober 2019 erscheint mit Call of Duty: Modern Warfare das diesjährige CoD. In diesem Artikel fassen wir kurz und bündig die wichtigsten Informationen für PC-Spieler zusammen. Im Folgenden findet ihr alles Wissenswerte rund um Preload, Systemanforderungen, Crossplay und mehr.

Außerdem verlinken wir unsere weiterführenden Artikel für euch, mit welchen ihr einen tieferen Einblick in Call of Duty: Modern Warfare und den nahenden Release bekommt. Falls noch Fragen offen bleiben: Schreibt sie uns in die Kommentare.

Ab wann kann man Modern Warfare auf dem PC spielen? Alle Plattformen dürfen am 25. Oktober 2019 gleichzeitig loslegen. Eine genaue Uhrzeit ist allerdings noch nicht bekannt.

Wann beginnt der Preload? Activision hat kommuniziert, dass der Preload auf dem PC zwischen dem 18. und 23. Oktober beginnt. Wir werden diesen Artikel updaten, wenn ein genauer Termin feststeht.

Wie groß ist der Download? Es kursiert die Zahl 175 GB, dabei handelt es sich aber um die maximale Größe von CoD: Modern Warfare samt aller zukünftiger DLCs. Die Tag-1-Größe wird laut Activision kleiner ausfallen. Wie groß genau, wurde noch nicht bekanntgegeben.

Kommt ein Day One Patch? Über einen Tag-1-Patch für CoD MW ist noch nichts bekannt. Der Vorgänger Black Ops 4 hatte ein sattes 50 GB großes Day-1-Update im Gepäck. Eventuell habt ihr dieses Jahr mehr Glück.

Wann kommt unser Test? Wir planen, unseren Test zu Call of Duty: Modern Warfare möglichst zeitnah zum Release am 25. Oktober 2019 auf die Website zu bringen. Dieses Jahr arbeiten zwei Tester - Dimi und Phil - gleichzeitig, um möglichst zeitgleich ein Fazit zur Kampagne und zum Multiplayer ziehen zu können.

Systemanforderungen

In unserem System-Requirement-Special zu CoD: MW findet ihr die unterschiedlichen Systemvoraussetzungen für Call of Duty: Modern Warfare. Die variieren je nach angestrebter Qualität und unterteilen sich minimale und empfohlene System Specs sowie spezielle für Raytracing-Features und 4K-Darstellung.

Dabei bleibt Modern Warfare bei den minimalen und empfohlenen Anforderungen moderat und ist demnach auch auf Mittelklasse-PCs spielbar. Wer RTX-Features, 4K und 60 FPS genießen will, braucht logischerweise einen High-End-Rechner. Hier findet ihr unseren extra Artikel zu den Raytracing- und 120/144-Hertz-Features in Modern Warfare, die übrigens direkt zum Launch verfügbar sein werden.

Crossplay

Auch Crossplay-Multiplayer zwischen PC, Xbox One und PS4 wird bereits zum Release des 2019er CoD MW verfügbar sein. Wie gut das funktioniert, hat schon die Open Beta gezeigt. Unser Redakteur Phil findet, Modern Warfare macht Crossplay perfekt.

Wir haben auch ein Interview mit Ko-Entwickler Beenox geführt und erfahren, wie sie zwischen PC- und Konsolenspielern für ein faires Multiplayer-Spielerlebnis sorgen wollen. Dabei war es besonders wichtig, Maus-Spieler nicht zu schwächen, sondern Controller-Spieler im richtigen Maße zu stärken.

Mehr zu Modern Warfare 2019

Hier findet ihr aktuelle weiterführende Artikel für die Extraportion Hintergrundwissen zu Modern Warfare 2019:

Mögliche Maps und Multiplayer-Modi: Diese Inhalte kommen laut Leaks

Keine Lootboxen: Jedenfalls nicht zum Start von Modern Warfare

SpecOps-Modus: 4er-Koop in Modern Warfare & worauf PC-Spieler verzichten müssen

So spielt sich Ground War: Vorerst kein Battlefield-Killer in Sicht

So spielt sich Gunfight: Im kleinsten Modus steckt die meiste Taktik

Feature: Was CoD MW von Hardcore-Shootern lernt