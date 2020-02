Infinity Ward hat es sich anders überlegt: Erst am 25. Februar, also vor zwei Tagen, kam der Patch 1.15 für Call of Duty: Modern Warfare raus und brachte unter anderem den neuen Spielmodus Giant Infection ins Spiel, nun fliegt der Modus schon wieder aus dem Spiel raus.

Was ist das Problem an Giant Infection? Offenbar hat der Modus den Spielern einfach zu viele Erfahrungspunkte beschert. Via Twitter meldeten die Entwickler, dass die Giant-Infection-Playlist "ein bisschen zu viele XP" abwirft, deshalb nehmen sie den Modus vorerst wieder aus dem Spiel raus bis sie einen Fix für das Problem gefunden haben.

The Giant Infection playlist was giving out a little too much XP, so we just rolled out a playlist update to remove the mode while we work on a fix. — Infinity Ward (@InfinityWard) February 26, 2020

Wie funktioniert Giant Infection? Den Infection-Modus gab es schon früher, nun brachte Update 1.15 eine neue und größere Variante davon zurück. In Giant Infection kämpfen 64 Spieler auf der Ground-War-Karte Aniyah Palace ums Überleben, dabei wird anfangs ein Spieler "infiziert" und anschließend muss er all seine Mitspieler anstecken. Die Überlebenden müssen derweil versuchen, sich die Infizierten vom Leib zu halten.

Offenbar kassiert man in dem Modus aber so schnell und so viele Erfahrungspunkte, dass man ratzfatz im Rang und vor allem im Battle Pass aufsteigt. Das hat Infinity Ward offenbar nicht gefallen, weshalb Giant Infection nun erstmal nicht mehr zur Verfügung steht.

Was ist sonst noch neu in CoD: Modern Warfare 1.15? Der aktuelle Patch lieferte noch mehr Neurungen für den Multiplayer-Shooter, dazu gehört unter anderem auch der neue Modus "Boots on the Ground War", in dem wir den großen Ground-War-Modus ohne Panzer und nach Realism-Regeln spielen. Außerdem neu ist die Map Bazaar, eiune 3vs3-Sniper-Playlist für die Map Rust und vieles mehr. Alle Infos findet ihr in unserem ausführlichen Artikel zu allen Neuerungen aus dem Patch 1.15 von Modern Warfare.