Munition ist teuer, daher dürfte der neue Modus in Call of Duty: Modern Warfare besonders etwas für sparsame und effiziente Spieler sein. Mit One in the Chamber kehrt in dieser Woche ein beliebter Party-Modus aus früheren Serienteilen wie CoD: Black Ops zurück.

Wann startet der Modus? One in the Chamber startet im Rahmen der wöchentlichen Playlist-Rotation für CoD: MW, die Infinity Ward im Blogpost vorstellt. Bislang finden die Wechsel immer dienstags statt, daher gehen wir davon aus, dass der neue Modus noch am 16. Juni live geht.

Wie One in the Chamber in CoD: MW genau funktioniert, behandeln wir in diesem Artikel. Was dagegen in Season 4 sonst noch auf dem Programm steht, lest ihr in einem Extra-FAQ:

So funktioniert One in the Chamber

Free for all: In One in the Chamber kämpft jeder gegen jeden, also ähnlich wie im Modus »Free For All«. Es gibt somit keine Teams und ihr seid auf euch allein gestellt. Jeder Spieler hat aber nur drei Leben. Am Ende einer Partie gewinnt der Spieler mit den meisten Kills.

Zufällige Waffe: Zu Beginn einer Runde erhaltet ihr eine zufällige Waffe aus dem Arsenal von CoD: Modern Warfare zugeschanzt.

Nur ein Schuss: Eure Waffe enthält nur eine Kugel Munition. Wer danebenschießt, kann sich danach nur noch im Nahkampf verteidigen. Beim Respawn erhaltet ihr eine neue zufällige Waffe mit einem Schuss.

Tödliche Wucht: Jeder Treffer ist tödlich. Egal, wo ihr eure Gegner erwischt - sie fallen um.

Kills bringen eine weitere Kugel: Habt ihr einen Gegner mit einem Schuss getroffen, erhaltet ihr eine weitere Kugel und könnt weiterkämpfen.

Konzentration ist der Schlüssel: Um erfolgreich zu spielen, ist es entsprechend wichtig, genau zu zielen, bevor ihr abdrückt. Wer seine Kugeln verschwendet, hat kaum Chancen, am Ende als Sieger vom Schlachtfeld zu gehen.

Season 4 brachte übrigens auch neue Schießeisen ins Spiel: Die Maschinenpistole Vector und das Sturmgewehr Galil. Bei uns könnt ihr herausfinden, ob sich die neuen Waffen in CoD: MW überhaupt lohnen.