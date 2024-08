Ein acht Jahre altes CoD verkauft sich auf Steam besser als Black Ops 6 - Was steckt dahinter?

Das Remaster eines der besten CoDs verkauft sich auf Steam gerade wie geschnitten Brot.

Call of Duty 4: Modern Warfare gilt bis heute nicht nur als einer der besten Teile der Reihe, sondern auch als einer der großartigsten Shooter aller Zeiten, auch für unsere Redaktion. Auf Steam landete nun unverhofft das Remaster von Modern Warfare aus dem Jahr 2016 in den internationalen Topsellern. Der Grund dafür ist wohl der anstehende Release eines ambitionierten Projekts namens H2M .

Was ist H2M?

Die H2 Multiplayer Mod ist ein großes Fanprojekt, das den gesamten Multiplayer von Modern Warfare 2 aus dem Jahr 2009 in Modern Warfare Remastered portiert. Ihr könnt also in jedem Modus und auf allen Maps des Originals spielen und das gesamte Waffenarsenal von Modern Warfare 2 nutzen. Zusätzlich wurden sogar einige Level aus dem Singleplayer zu Multiplayer-Maps umgebaut.

Aber warum betreiben die Fans überhaupt einen so großen Aufwand? Das liegt am offiziellen Remaster von Modern Warfare 2. Das beinhaltet nämlich nur die Kampagne des Shooters, nicht aber dessen Multiplayer-Modus.

Was viele Fans damals enttäuschte, soll die H2 Multiplayer Mod jetzt wiedergutmachen. Das Fanprojekt wird aktuell getestet und soll bereits am 16. August für alle Spielerinnen und Spieler kostenlos verfügbar sein, wenn sie Modern Warfare Remastered besitzen. Zum Release lässt sich die Mod dann über die Website der Entwickler herunterladen.

Das erklärt dann wohl auch den Ansturm auf das Remaster auf Steam. Hier verkauft sich das Spiel sogar besser als Black Ops 6, der im Oktober erscheinende neueste Teil der Shooter-Reihe. Ein vielversprechender Start für die H2 Multiplayer Mod, über die auch auf YouTube schon viele CoD-Experten berichten.

Dem Erfolg des Fanprojekts könnte natürlich noch Activision selbst im Weg stehen. Denn schon früher wurden Modder per Unterlassungsaufforderung gezwungen, ihre Arbeit niederzulegen, wie etwa im Fall von SM2.

Wie steht es um euch? Hättet ihr Lust, eine modernisierte Version des Multiplayers von Modern Warfare 2 zu spielen, oder wartet ihr lieber auf den Release von Black Ops 6?

Neben der H2 Multiplayer Mod stehen aber natürlich auch andere spannende Veröffentlichungen an. Unser Shooter-Experte Phil hat etwa eine frühe Version des Multiplayer-Shooters Delta Force ausprobiert und ist überzeugt, dass hier ein vielversprechender Battlefield-Konkurrent wartet. Mehr dazu erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.