CoD: Modern Warfare - Spieler landen durch Glitch im Battle-Royale-Menü

Einige User teilten via Reddit mit, dass sie durch einen unbeabsichtigten Glitch ins Menü des Warzone-Modus von Call of Duty: Modern Warfare gelangt sind. Das zugehörige Bild zeigt die vermeintliche Lobby und zahlreiche Optionen. Darüber hinaus kann man scheinbar seine Operator sowie gewisse "Dropkits" anpassen. Das klingt alles verdächtig nach Battle Royale und schürt weiter die Vermutungen vieler Spieler.

Auch Branchen-Insider Daniel Ahmad äußerte sich bereits zum scheinbaren Leak des neuen Spielmodus:

Will be able to play soon enough. https://t.co/A1a6bEOnrk