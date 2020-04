Falls ihr euren Battle Pass in CoD: Modern Warfare und Warzone aufleveln wollt, solltet ihr euch das kommende Wochenende lieber freihalten. Ab Freitag - übrigens gesetzlicher Feiertag - startet ein Event, das euch doppelte Erfahrung und doppelten Battle-Pass-Fortschritt gibt. Außerdem gibt's ein Playlist-Update - Shoot the Ship kehrt zurück.

Wann startet das Grind-Wochenende? Los geht's am Freitag, den 1. Mai um 19 Uhr und es läuft bis 4. Mai ebenfalls um 19 Uhr.

Was ist Shoot the Ship?

Das Update der Multiplayer-Playlist bringt während der Aktion zwei Fan-Favoriten zurück. Shoot the Ship enthält Shoot House und Shipment und verspricht schnelles Gameplay, Chaos und viel Spaß. In Kombination mit dem Doppel-XP-Event am kommenden Wochenende könnt ihr hier perfekt grinden, um euren Battle Pass aufzuleveln.

Shoot House ist eine kleine 6vs6-Map mit drei Lanes. Tipps, eine Übersicht aller wichtigen Punkte und eine ausführliche Beschreibung findet ihr im Activision-Blog zur Map.

ist eine kleine 6vs6-Map mit drei Lanes. Tipps, eine Übersicht aller wichtigen Punkte und eine ausführliche Beschreibung findet ihr im Activision-Blog zur Map. Shipment war vor der Veröffentlichung des Gunfight-Modus die kleinste Map der gesamten CoD-Geschichte. Wegen ihrer Kompaktheit sind Multiplayer-Matches hier besonders schnell und actionreich, viel Platz zum Ausweichen gibt es nicht. Activision bietet euch ebenfalls Tipps für Shipment an.

Spieler wünschen sich ständig mehr Shipment - aber warum eigentlich?

Aber keine Sorge, falls ihr mit Shoot the Ship nicht viel anfangen könnt. Die XP-Aktion gilt natürlich für sämtliche Playlists aus Modern Warfare und dem Battle Royale Warzone. Ihr könnt euch also frei aussuchen, wo ihr die Boosts ausnutzen wollt.

Noch mehr Neuerungen für CoD: Modern Warfare und Warzone: Besonders Veteranen der Serie dürften sich über die Rückkehr des Klassikers MG M249 SAW freuen. In Warzone könnt ihr euch dank des neuen »Most Wanted«-Auftrags an ein hochriskantes, aber sehr lohnendes Manöver wagen.