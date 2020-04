Call of Duty: Modern Warfare und sein Battle-Royale-Ableger Call of Duty: Warzone bekommen diese Woche mit Patch 1.20 ein riesiges Update.

Neben einer neuen Waffe, die es in beiden Spielmodi geben wird, bekommt das Battle Royale eine spannende Neuerung, die euch massiv belohnt, wenn ihr lange genug überleben könnt.

Wann erscheint das Update? Der Patch wird am 29. April ab 8:00 Uhr morgens ausgespielt.

Most Wanted belebt das ganze Squad wieder

Wie Entwickler Infinity Ward in seinem neuesten Update-Blogeintrag verrät, wird mit dem neuen Update ein neuer Auftrag mit dem Namen »Most Wanted« zu finden sein.

Bevor ihr den Auftrag annehmt, solltet ihr euch aber bewusst sein, dass dieser äußerst riskant ist: Sobald der Vertrag aktiviert wurde, werdet ihr ein Kopfgeldziel für alle anderen Spieler auf der Karte. Solltet ihr es dennoch schaffen, eine bestimmte Zeit zu überleben, könnt ihr die ultimative Belohnung einheimsen, denn dann können alle gefallenen Kameraden wieder ins Spiel zurückkehren.

Den Most-Wanted-Auftrag könnt ihr in allen drei Spielmodi (Solos, Trios und Quads) annehmen - warum man ihn auch annehmen kann, wenn man ohne Teammitglieder auf der Battle-Royale-Map von Verdansk unterwegs ist, erklären die Entwickler nicht. Es liegt aber die Vermutung nahe, dass man in diesem Fall für den erfolgreichen Abschluss eine andere Belohnung bekommen wird.

So schafft ihr das riskante Manöver

Zu überleben, wenn alle feindlichen Spieler wissen, wo man gerade steckt, ist natürlich unglaublich schwer. Wenn ihr euch aber an die 25 besten Tipps zu CoD: Warzone haltet, die direkt von den Entwicklern stammen, solltet ihr auch diese Mammutaufgabe meistern können.

Weitere nützliche Tipps zu CoD: Warzone, die beim Most Wanted helfen können, findet ihr hier:

Den berüchtigten Cheater-Massen in Warzone soll es jetzt übrigens mit einer ungewöhnlichen Methode an den Kragen gehen: Sie landen in einer ganz speziellen Matchmaking-Hölle.