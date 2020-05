CoD-Update: Neue Maps für Modern Warfare, neues Item für Warzone

Update: Die Duos von Warzone waren leider nur ein Tippfehler, es sind nach wie vor Trios. Wir haben es entsprechend korrigiert.

Ein neuer CoD-Patch steht vor der Tür - und der hat zwei Wochen vor Season-Ende nochmal einiges für Call of Duty: Modern Warfare und Warzone im Gepäck. Wir haben die wichtigsten Infos im Überblick, die vollständigen Patchnotes findet ihr auf Seite 2 dieser Meldung.

Wann kommt der Patch? Ihr könnt das Update ab sofort via Battle.net herunterladen. Die Download-Größe für PC beträgt 26-30 GB, je nachdem ob ihr Free2Play-Spieler oder Käufer seid.

Zwei neue Maps: Wie angekündigt ist die Multiplayer-Map Hardhat aus CoD MW3 zurück. Mit Aisle 9 gibt es jetzt außerdem eine neue 3v3-Gunfight-Karte. Passend dazu erscheinen Playlist-Updates: Hard Hat 24/7 und Aisle 9 Face Off Moshpit.

Neue Special-Ops: Die bereits existierenden Operations bekommen Twists, zum Beispiel könnt ihr Gegner nur noch durch Kopfschüsse ausschalten. Jede Woche wechseln diese Modifikationen und schalten neue Belohnungen frei.

Neuer DLC: Das »Fearless«-Pack bringt kosmetische Inhalte. Es ist Teil von CoD Endowment, einer Non-Profit-Organisation, die Veteranen im echten Leben hilft. Wenn ihr den DLC kauft, unterstützt ihr damit dieses Projekt.

Aus dem Menü habt ihr Zugriff auf neue Modi und Varianten. hier sind alle neuen Playlists in der Übersicht:

Hardhat 24/7: Die neue Map wird hier in Rotation als Moshpit in verschiednen Modi gespielt. Aisle 9

Die neue Map wird hier in Rotation als Moshpit in verschiednen Modi gespielt. Face Off Moshpit: Die neue 3vs3-Map in Modi wie TDM, Kill Confirmed oder Cranked.

Die neue 3vs3-Map in Modi wie TDM, Kill Confirmed oder Cranked. Blueprint Gunfight: Der Modus Feuergefecht mit zufällig ausgewählten Waffen-Bauplänen.

Der Modus Feuergefecht mit zufällig ausgewählten Waffen-Bauplänen. Core Ground War: Der klasische Bodenkrieg-Modus mit Fahrzeugen ohne Sonderregeln.

Der klasische Bodenkrieg-Modus mit Fahrzeugen ohne Sonderregeln. Reinfected Ground War: Der Infected-Modus (Zombies vs. Überlebende) auf Ground-War-Maps.

Der Infected-Modus (Zombies vs. Überlebende) auf Ground-War-Maps. Realism Moshpit NVG: Verschiedene Nacht-Maps im Realismus-Modus mit Nachtsichtgeräten.

Ihr spielt lieber Battle Royale? Auch Warzone bekommt nochmal ein ordentliches Päckchen spendiert.

Playlisten & Blood Money Quads: In Warzone könnt ihr in BR Solo, BR Trios oder BR Quads spielen. Außerdem kommt Blood Money Quads dazu, ein Modus ähnlich wie Plunder - allerdings erhaltet ihr für jeden Kill Geld, egal, ob euer Gegner schon Loot sammeln konnte. Auch Respawn-Kills werden also belohnt.

Neues Item ist die Armor Box: Mit der neuen Rüstungs-Kiste könnt ihr eurem gesamten Team helfen, sie stellt nämlich die Rüstung aller Mitglieder wieder her. Ihr findet sie entweder im Loot oder erwerbt sie an den Kauf-Stationen.

Neue Waffen im Gulag: Euer Loadout wird jetzt zufällig aus 6 Sturmgewehren und 4 SMGs ausgewählt. Die komplette Waffen-Liste findet ihr in den Patchnotes auf Seite 2. Ein Bug, der Spieler nicht mehr aus dem Gulag ließ, wurde ebenfalls behoben.

Loot-Update: Ab sofort könnt ihr neue Waffen und Varianten in Epic- & Legendary-Stufen in Warzone finden. Alle Details findet ihr in den Patch Notes auf Seite 2.

Waffen-Änderungen: Starke Buffs & Nerfs

Bei der Waffen-Balance tut sich einiges! Hier die wichtigsten Änderungen in der schnellen Übersicht:

Nerf für Renetti: Die neue Pistole wird stark abgeschwächt, insbesondere die 3-Schuss-Burst-Mod. Die Streuung aus der Hüfte steigt und der Schaden (insbesondere mit Akimbo-Perk) sinkt.

Die neue Pistole wird stark abgeschwächt, insbesondere die 3-Schuss-Burst-Mod. Die Streuung aus der Hüfte steigt und der Schaden (insbesondere mit Akimbo-Perk) sinkt. Buffs für Scar & FAL: Die ADS-Zeit wurde gesenkt, man kann also schneller über Visiere zielen und die Wafen anlegen als zuvor.

Die ADS-Zeit wurde gesenkt, man kann also schneller über Visiere zielen und die Wafen anlegen als zuvor. Buff für VLK Rogue: Die Shotgun bekommt eine höhere Feuerrate, mehr Schaden auf kurze Distanz und eine höhere Reichweite mit dem 6 Zoll Revolt-Attachment für den Lauf.

Die Shotgun bekommt eine höhere Feuerrate, mehr Schaden auf kurze Distanz und eine höhere Reichweite mit dem 6 Zoll Revolt-Attachment für den Lauf. Buff für Holger 26: ADS- & Movement-Geschwindigkeit sowie Rückstoß werden verbessert. Verkürzte Läufe und das 30-Schuss-Magazin werden stark gebufft, ebenso das No-Stock-Attachment. Generell wird die Waffe zu einem viel besseren Sturmgewehr, wenn man sie entsprechend umbaut. Fans hatten einen Holger-Buff gefordert.