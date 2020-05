Die Map Hardhat kehrt in Call of Duty: Modern Warfare zurück. Das verriet bereits die Roadmap zum Start von Season 3. Laut dem Co-Design-Director von Infinity Ward, Joe Cecot, könnte es schon diese Woche soweit sein - er antwortete auf Nachfrage, dass Hardhat mit einem »Mid-Season-Update« erscheinen soll.

@JoeCecot when are we getting the map hardhat? It was one of my favorite maps