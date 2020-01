CoD MW Playlist-Rotation: Gunfight-Modus wird noch intensiver

Die Playlist in Call of Duty: Modern Warfare erhält am 14. Januar ein Update. So ändert sich die Rotation an spielbaren Modi, was etwas Abwechslung in den Alltags-Grind bringen soll. Diese drei Modi finden für den Zeitraum von einer Woche ihren Weg in CoD Modern Warfare:

Gunfight wird intensiver

Größte Neuerung ist eine Variante des beliebten Modus Feuergefecht (engl. Gunfight), und zwar als 3v3 Gunfight. Hier tummeln sich also sechs Spieler auf den kleinen Karten, die vormals im 2v2 und 1v1 gespielt wurden. 1v1 wird demnach durch 3v3 ersetzt, 2v2 bleibt aber weiter verfügbar.

Explosive Gefechte

Der Modus Aufgeputscht (engl. Cranked) für CoD MW ist in dieser Woche zurück. Hier spielt ihr weitgehend ein klassisches Team Deathmatch, mit einem entscheidenden Unterschied. Wenn ihr einen Abschuss erzielt, müsst ihr daraufhin binnen 30 Sekunden einen weiteren erzielen, sonst explodiert ihr. Hier kommt also eine gehörige Portion Druck ins Spiel, was das Tempo anzieht und den Chaos-Faktor erhöht.

Extrem-Paketempfänger

Der dritte Modus im Bunde ist Abwurfzone (engl. Dropzone), der auch bereits spielbar war. Dabei handelt es sich um eine Variante von Hardpoint. Ihr müsst, wie der Name verrät, eine Abwurfzone sichern und halten. Je mehr Spieler eures Teams in der Zone verharren, desto mehr Punkte kassiert ihr.

Außerdem ist das Halten der Dropzone die einzige Möglichkeit, in diesem Modus für CoD Modern Warfare Abschussserien freizuschalten. Diese könnt ihr dann wiederum sinnvoll einsetzen, um euch die Angreifer vom Leib zu halten.

Den neuesten Trailer zum Start der ersten Saison in CoD MW könnt ihr euch hier anschauen:

