Nächster Januar-Patch für CoD MW bringt diese Fixes und Neuerungen

Seit Entwickler Infinity Ward viele Punkte der Fan-Kritik an Call of Duty: Modern Warfare adressiert hat und auch mindestens Shipment oder Shoothouse in der permanenten Modus-Rotation vertreten ist, herrscht in der Community weitgehend positive Stimmung.

Aber noch sind nicht alle Nickeligkeiten beim Ego-Shooter beseitigt, weiterhin plagen einige Fehler die Multiplayer-Spieler bei ihrem täglichen Grind. Das nächste Update, das noch in der zweiten Januar-Woche erscheinen soll, wird »alle Fixes« beinhalten, wie der Multiplayer-Director Joe Cecot auf Twitter versprach.

Our next big update should have all of the fixes. We start pushing this update through this week. I don’t have the exact date. Sorry. — Joe Cecot (@JoeCecot) January 5, 2020

Cecot hat sich in sozialen Medien sehr kommunikativ gezeigt und zahlreiche Fragen von Fans beantwortet. Wir fassen kompakt zusammen, was im nächsten Update für CoD Modern Warfare neu hinzukommt, was repariert wird und was möglicherweise noch eine Weile Teil der Spielerfahrung bleibt.

Die Neuerungen

Mehr Custom Loadouts

Dieses Feature wird seit langem verlangt: Spieler wollen mehr persönliche Ausrüstungs-Speicherplätze, um eigene Waffen- und Perk-Builds zu erstellen. Im nächsten Update wird der Wunsch erhört, ihr sollt mehr Custom Loadouts in CoD MW speichern können.

Rückkehr der Turniere

Turniere wurden Ende 2019 in einer Beta-Version für das 2v2-Format Feuergefecht getestet. Joe Cecot zeigt sich begeistert von dem Feature und verspricht, dass die Turniere zurückkehren werden. Wann genau wieder ein Turnier in die Rotation kommt, bleibt offen.

We’re not done with tournaments :) — Joe Cecot (@JoeCecot) January 5, 2020

Die Fehlerkorrekturen

Fix für fehlerhaften Schnellspiel-Filter

Wer in CoD Modern Warfare beim Quickplay einen Filter auf mehrere Modi eingestellt hat, kann die Erfahrung machen, immer wieder in den selben Modus rotiert zu werden. Man ist quasi in einem Spieltyp gefangen und wechselt nicht richtig durch.

Hierbei handelt es sich um einen Fehler, wie Joe Cecot auf Reddit festhält. Auch hier arbeitet Infinity Ward an einem Fix, der im nächsten Patch für CoD MW enthalten sein soll.

Fix für Killfeed-Fehler

Eure Abschussanzeige zeigt die Kills teils in wilder Reihenfolge? Keine Sorge, auch dieser Fehler soll im nächsten Update für CoD Modern Warfare behoben sein. Danach sollte der Killfeed wie beabsichtigt funktionieren.

Der vermeintlich kleine Fehler benötigt einiges an Arbeit am Code. Wie Joe Cecot bereits an Heiligabend auf Twitter erklärte, muss der Fehler an zwei Stellen angegangen werden. Der erste Teil, der Code-Unordnung beseitigte, ist bereits live. Der zweite, der die Probleme endgültig beheben soll, kommt mit dem nächsten Update im Januar.

So the fix was two parts. One part too much clutter which was promptly addressed. The second part was a code fix which just missed the recent update. A lot of our changes go in weeks before they see live. This will be in the next big update after the holiday. I wanted it earlier! — Joe Cecot (@JoeCecot) December 24, 2019

Was vielleicht noch eine Baustelle bleibt

Map-Glitches

Die Berichte über Spieler, die durch Glitches unter die Maps im Multiplayer gelangen und von dort aus zahlreiche Kills erzielen, begleiten uns schon eine Weile. Obgleich Joe Cecot von »allen Fixes« spricht, findet dieses Problem unserer Infolage nach keine Erwähnung.

Es ist denkbar, dass es sich um eine größere Baustelle handelt und es noch etwas länger Zeit braucht, um die Schwachstellen auf den Maps zu reparieren. Wir haben bei Activision um Aufklärung gebeten und werden diese Meldung bei einer Antwort aktualisieren.

Weniger Probleme mit der Kollision?

Spieler beklagen, dass sie durch die Kollisionsabfrage von ihren Teamkollegen durch die Gegend geschoben werden können. Das führt zu kribbeligen Situation, etwa, wenn der Partner uns versehentlich ins Schussfeld bugsiert.

Auch hier sind die Entwickler von Call of Duty: Modern Warfare auf Spurensuche. Zwar ist das Feature so beabsichtigt, allerdings legt man es noch einmal auf den Prüfstand, um die Spielerfahrung zu verbessern. Ob ein Fix bereits auf dem Weg ist oder noch auf sich warten lässt, muss die Zeit zeigen.

Noch etwas für's Auge gefällig? Hier seht ihr den Trailer zur ersten Saison von CoD MW:

