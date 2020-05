CoD MW & Warzone: Season-Endspurt mit beliebter Playlist & Doppel XP

Nur noch ein letztes Wochenende, dann ist Season 3 von CoD: Modern Warfare und CoD: Warzone vorbei. Das bedeutet: Wenn ihr euren Battle Pass noch fertig bekommen wollt, solltet ihr euch ranhalten. Entwickler Infinity Ward greift euch dafür mit Doppel-XP und einem finalen Playlist-Update unter die Arme. Wie läuft das anstehende Season-Ende ab?

Der Season-Endspurt ist gestartet

Infinity Ward gab via Tweet die letzte Playlist-Aktualisierung für Season 3 bekannt:

?Playlist Update!

- Removing: Realism Mosh Pit, Hardhat 24/7, Clean Up on Aisle 9, Reinfected Ground War, BR Trios Classic, Blood Money Trios

- Adding: Deathmatch Domination, Drop Zone, Shipment 24/7, Shoot House 24/7, Gun Game on Gunfight Maps, and Plunder Quads! pic.twitter.com/fH3Gz4r6cy — Infinity Ward (@InfinityWard) May 26, 2020

Die beiden beliebten Modi Shipment 24/7 und Shoothouse 24/7 gibt's zum ersten Mal zeitgleich. Dank der kleinen Maps und dem unausweichlichen Chaos (sprich: viel Schießen, viel Sterben) könnt ihr hier noch wunderbar grinden.

Außerdem sind die Plunder Quads zurück in Warzone. Viele Spieler waren schwer enttäuscht, als dieser Modus im April aus dem Spiel genommen wurde. Allerdings gibt es auch zum aktuellen Update Kritik in den Twitter-Kommentaren: Dass die Trios Classic so bald nach Erscheinen wieder entfernt werden, gefällt einigen überhaupt nicht.

Battle Pass abschließen

Für das Abschließen des Battle Pass gibt es jede Season Belohnungen. Ihr erhaltet für das Erreichen von Tier 100 in Season 3 zum Beispiel einen Skin für den Operator Alex und eine mächtige Blaupause. Wenn Season 4 startet, könnt ihr diese Rewards nicht mehr freischalten. Also ran an die Tasten!

Am Wochenende gibt es nochmal ordentliche Erfahrungs-Boosts. Wir haben die wichtigsten Eckdaten für euch.

So läuft das Doppel-XP-Event ab:

Es startet am Freitag, 29. Mai um 19 Uhr.

Ende ist am Montag, 1. Juni, ebenfalls um 19 Uhr.

Während des Events bekommt ihr doppelte Erfahrung, doppelte Waffen-Erfahrung sowie doppelten Battle-Pass-Fortschritt.

Das gilt sowohl für den Multiplayer von Modern Warfare als auch für das Battle Royale Warzone.

Solche Boosts verteilt Infinity Ward in Modern Warfare ziemlich regelmäßig, zum Ende der Season sind sie aber natürlich besonders praktisch.

In Season 4 erwarten uns sicher erneut größere Updates. Falls euch Battlenet mit langsamen Downloads nervt, haben wir ein paar Tipps für euch:

Was wissen wir zu Season 4?

Am 2. Juni läuft der Battle Pass von Season 3 aus. Wahrscheinlich geht es direkt am nächsten Tag - also am 3. Juni - los mit Season 4. Nach einer kurzfristigen Verlängerung der aktuellen Season sieht es momentan nicht aus. Und wir haben auch schon einige Ideen, was für Neuerungen uns erwarten:

Bald wird sich auch zeigen, ob die Leaks zu fünf neuen CoD-Waffen stimmen, die Dataminer im Code von Modern Warfare gefunden haben wollen.