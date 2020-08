Ein neues, großes Update für Call of Duty: Modern Warfare und Warzone ist live: Season 5 Reloaded deckt den Rest der Roadmap auf und bringt haufenweise Neuheiten - zum Beispiel die CoD-Olympiade »Games of Summer«.

Wir haben die wichtigsten Infos zu Download-Größe, den neuen Playlists und dem Operator Morte. Die vollständigen Patch Notes mitsamt allen behobenen Bugs findet ihr auf Seite 2 dieser Meldung.

Laut Entwickler Infinity War fällt die Größe des Patches diesmal moderat aus. Die Download-Größe für PC beträgt 11,3 GB beziehungsweise 17,6 GB für Premium-Besitzer.

Das Update geht am 25. August 2020 live, dann könnt ihr es über Battle.net herunterladen. Falls es dabei Probleme gibt, einmal hier entlang:

Was ist neu in Season 5 Reloaded?

Einen guten Überblick bietet die nun vollständig aufgedeckte Roadmap für Season 5 von Call of Duty MW & Warzone, dort seht ihr auf einen Blick sämtliche Inhalte des Mid-Season-Updates:

Event »Games of Summer«

Was ist das? In diesem Turnier tretet ihr für eure Region in verschiedenen Disziplinen an und verdient Medaillen - ganz ähnlich wie bei einer Olympiade. Es ist dabei egal, ob ihr die Komplettversion von Modern Warfare oder die Free2Play-Version von Warzone besitzt, ihr könnt in jedem Fall teilnehmen.

In diesem Turnier tretet ihr für eure Region in verschiedenen Disziplinen an und verdient Medaillen - ganz ähnlich wie bei einer Olympiade. Es ist dabei egal, ob ihr die Komplettversion von Modern Warfare oder die Free2Play-Version von Warzone besitzt, ihr könnt in jedem Fall teilnehmen. Wann geht's los? Am 28. August 2020 um 19 Uhr startet das Event. Es läuft bis zum 7. September 2020.

Am 28. August 2020 um 19 Uhr startet das Event. Es läuft bis zum 7. September 2020. Was bringt mir die Teilnahme? Ihr bekommt allein fürs Mitmachen Belohnungen, zum Beispiel Cosmetics, Blaupausen und XP-Boosts. Falls ihr Medaillen gewinnt, winken euch besonders hochwertige Rewards.

Das ist neu in Warzone

King Slayer: Dieser neue Spielmodus ist während Season 5 verfügbar. Dabei handelt es sich um ein großes Team-Deathmatch, in dem die besten Spieler als König markiert werden. Diese Könige zu eliminieren, bringt euch eine kostenlose Killstreak.

Battle Royale: Mit der neuen Playlist-Rotation könnt ihr Solos, Duos, Trios und Quads sowie Plunder: Quads spielen.

Das ist neu in Modern Warfare

Neue Waffe FiNN LMG: Dieses neue Maschinengewehr verbindet leichtes Gewicht mit stark gedämpftem Rückstoß. Ihr schaltet sie entweder durch eine Herausforderung frei - oder ihr kauft euch die Blaupause einfach im »Mainframe«-Bundle.

Ground War Reinforce: Eine Variante von Ground War für 32 Spieler, bei der drei Flaggen im Zentrum der Map platziert werden. Wenn ihr sterbt, bleibt ihr solange im Zuschauer-Modus, bis euer Team eine neue Flagge erobert hat.

Neuer Operator Morte: Der italienische Gunslinger mit einer Vorliebe für Western taucht jetzt in der Roadmap auf. Er kommt später in der Season mit einem eigenen Bundle in den Store. Er gehört zur Warcom-Fraktion.

Neue Gunfight-Map: Ihr könnt jetzt im Stadion von Verdansk gegeneinander antreten. Vom 28. August bis zum 2. September läuft ein neues Gunfight-Turnier.

Auf der nächsten Seite findet ihr die vollständigen Patch Notes für das Mid-Season-Update. Vielleicht gibt es aber auch diesmal wieder versteckte Änderungen für Modern Warfare?