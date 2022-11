Mit einer Auswahl von etwa 50 verschiedenen Waffen startete vor einigen Wochen der Multiplayer von Call of Duty Modern Warfare 2. Manche dieser Schießeisen waren richtig überlegen, andere weniger stark und einige wenige schlichtweg unterirdisch. Zu letzteren gehörte nach Meinung vieler Spielerinnen und Spieler auch die M16, die teilweise zur schlechtesten Waffe im ganzen Spiel gekürt wurde.

Mit dem Update zu Season 1 wurde das Sturmgewehr jedoch massiv verbessert. Wir haben deshalb ausprobiert, ob sich die M16 jetzt lohnt, oder nach wie vor auf den Schrottplatz gehört. Was mit Season 1 von Modern Warfare 2 noch alles neu dazu kam, erfahrt ihr übrigens hier:

1 0 CoD MW2 & Warzone 2 Season 1 bringt wichtige Änderungen, hier die Patch Notes

Wie wurde die M16 verbessert?

Werfen wir zunächst einen Blick in die Patch Notes. Folgende Eigenschaften der M16 wurden verändert, sie erhielt die umfangreichsten Anpassungen von allen Waffen:

Feuerrate erhöht

Hüftfeuer-Streuung reduziert

Rezentrierung nach Rückstoß beschleunigt

Schuss-Gruppierung verbessert

Bewegungsgeschwindigkeit beim Zielen erhöht

Bewegungsgeschwindigkeit bei seitlicher Bewegung erhöht

Rückstoß bei halbautomatischem Feuer verringert

Schaden bei halbautomatischem Feuer verringert

Mit diesen Verbesserungen werden zwei häufig geäußerte Kritikpunkte angegangen. So wurde kritisiert, dass die Waffe zu unzuverlässig sei, um Gegner immer ausschalten zu können. Schüsse sollen nun konsistenter ins Ziel gehen. Auch der von vielen als zu stark angesehene Rückstoß wurde in verschiedenen Bereichen verringert. Außerdem wurde die Mobilität der Waffe allgemein verbessert. Mehr zur Kritik an der M16 lest ihr hier:

7 0 Die M16 als schlechteste Waffe von CoD MW2? Warum der ehemalige Fanliebling für Diskussionen sorgt

Wie spielt sich die M16 jetzt?

Aber sind diese Verbesserungen auch so gut, wie sie auf dem Papier aussehen? Wir haben uns in ein paar Gefechte gestürzt und die Waffe einem kleinen Test unterzogen. Folgendes Fazit ziehen wir:

Die Verbesserungen sind bemerkbar: Die M16 wird mit dem Update zumindest spielbar. Wir hatten durchaus Spaß und konnten uns im Kampf einigermaßen behaupten, dank der verringerten Hüftfeuer-Streuung waren wir auch im Nahkampf nicht vollkommen schutzlos, die verbesserte Mobilität bringt weitere Vorteile.

Die M16 wird mit dem Update zumindest spielbar. Wir hatten durchaus Spaß und konnten uns im Kampf einigermaßen behaupten, dank der verringerten Hüftfeuer-Streuung waren wir auch im Nahkampf nicht vollkommen schutzlos, die verbesserte Mobilität bringt weitere Vorteile. Die M16 bleibt eine der schwächeren Waffen: Trotz des großen Buffs ist sie anderen Sturmgewehren und Maschinenpistolen auf kurze und mittlere Entfernungen immer noch unterlegen. Das ist an sich kein Problem, ist die M16 doch für Kämpfe auf größere Entfernungen gedacht. Aber auch die Unzuverlässigkeit bleibt ein Problem. Manchmal können wir Gegner mit einem Feuerstoß ausschalten, in anderen Fällen braucht es aber vier oder fünf.

Wir haben verschiedene Loadouts ausprobiert, die entweder minimalistisch bleiben, die Stärken der Waffe hervorheben, oder Schwächen ausgleichen. Am besten gefiel uns dabei ein Build, der die immer noch schlechtere Mobilität erhöht und uns schneller zielen lässt. So bleiben wir im Nahkampf einigermaßen konkurrenzfähig und schalten immer noch recht einfach Gegner auf größere Entfernungen aus:

1MW-Laserkasten: Verbessert unser Hüftfeuer (ist für Gegner sichtbar)

Verbessert unser Hüftfeuer (ist für Gegner sichtbar) Cronen-Mini-Rotpunktvisier: Für besseres Zielen

Für besseres Zielen Sturm-60-Fabrikschaft: Verbessert Mobilität und Zielgeschwindigkeit

Verbessert Mobilität und Zielgeschwindigkeit XTEN-Griff: Lässt uns schneller Zielen und nach dem Sprinten schneller Schießen

Lässt uns schneller Zielen und nach dem Sprinten schneller Schießen FSS Sharkfin 90: Dieser Griff verbessert unsere Zielstabilität ohne Nachteile

Auch mit diesem Loadout wird die M16 wohl nicht zum besten Sturmgewehr oder auch nur zu einer Top-Waffe. Wenn ihr nach der besten Hardware für Modern Warfare 2 sucht, schaut euch am besten in unseren Tierlisten samt Loadout-Empfehlungen um. Für Warzone 2 haben wir auch einige starke Waffen und Attachments herausgesucht.

Was haltet ihr von der M16? Habt ihr die Verbesserungen schon gemerkt, oder die Waffe längst abgeschrieben? Oder konntet ihr die Aufregung um das Sturmgewehr nie verstehen und kommt super damit klar? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!