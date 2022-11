Die M16 als schlechteste Waffe von CoD MW2? Warum der ehemalige Fanliebling für Diskussionen sorgt

Mit über 50 Haupt- und Nebenwaffen bietet Call of Duty Modern Warfare 2 zum Release eine ordentliche Auswahl verschiedenster Schießeisen, die wir in unserer Übersicht auch alle aufführen. Im Idealfall unterscheiden sich die Modelle natürlich durch ihre jeweils eigenen Stärken und Schwächen.

Aber wie es aussieht fällt hier gerade ein Klassiker und Fanliebling, nämlich das Sturmgewehr M16 negativ auf. Einige Spielerinnen und Spieler beschreiben es als furchtbar , inkonsistent und küren es zur schlechtesten Waffe im Spiel. Aber was genau macht denn das Sturmgewehr mit Feuerstößen so schlecht?

Falls ihr nach den besten Waffen von Modern Warfare 2 sucht, können wir euch übrigens auch weiterhelfen:

18 4 CoD Modern Warfare 2 Die 5 besten Waffen für den Multiplayer

Die schlechteste Waffe im Spiel?

Feuersalven statt Dauerfeuer: Zunächst muss bemerkt werden, dass die M16 mit ihren Feuerstößen von vornherein ein eher ungewöhnliches und für manche schwieriger zu spielendes Sturmgewehr ist. Mit einem Mausklick feuert ihr hier drei schnell aufeinanderfolgende Schüsse ab. Während diese ziemlich schnell abgefeuert werden, hat die Waffe aber durch die Verzögerung bis zum nächsten Feuerstoß eine insgesamt recht niedrige Feuerrate.

In den meisten früheren CoD-Titeln wurde diese Schwäche durch relativ hohen Schaden ausgeglichen. So war es meist möglich, Gegner mit nur einem Feuerstoß, oder sogar nur zwei von drei Schüssen zu erledigen. Die langsame Feuerrate machte es aber unabdingbar, möglichst alle Schüsse zu treffen, um nicht den schnelleren, vollautomatischen Waffen zu unterliegen.

Die M16 in Modern Warfare 2 wird nun aber vielfach kritisiert, da sie zwar die Schwächen früherer Ausführungen erbt, aber es an den Stärken fehlt. Konkret beklagt man sich über:

Zu niedriger Schaden: Es ist aktuell wohl kaum noch möglich, Feinde mit einem Feuerstoß auszuschalten. Damit wird die größte Schwäche der Waffe, ihre niedrige Gesamtfeuerrate, umso bedeutender.

Es ist aktuell wohl kaum noch möglich, Feinde mit einem Feuerstoß auszuschalten. Damit wird die größte Schwäche der Waffe, ihre niedrige Gesamtfeuerrate, umso bedeutender. Unzuverlässigkeit: Oft beschweren sich Spielerinnen und Spieler auch darüber, dass die Leistung der Waffe stark schwanke. So sei es manchmal möglich, Gegner auch aus größerer Entfernung mit wenigen Schüssen zu erledigen. In anderen Fällen würden aber auch drei Feuerstöße aus kürzester Distanz die Gegner nicht aus den Latschen kippen lassen.

Oft beschweren sich Spielerinnen und Spieler auch darüber, dass die Leistung der Waffe stark schwanke. So sei es manchmal möglich, Gegner auch aus größerer Entfernung mit wenigen Schüssen zu erledigen. In anderen Fällen würden aber auch drei Feuerstöße aus kürzester Distanz die Gegner nicht aus den Latschen kippen lassen. Zu hoher Rückstoß: Laut ihrer Beschreibung ist die M16 vor allem für Kämpfe auf mittlere und große Entfernung geeignet. Allerdings ist der Rückstoß der Waffe vergleichsweise hoch, was es auf größere Distanzen besonders schwierig macht, mehrere Schüsse des Feuerstoßs zu treffen. Gerade ohne den Rückstoß verringernde Modifikationen ist das Sturmgewehr wohl sehr schwer zu kontrollieren, weshalb gerade das anfängliche Spielen vielfach als Qual empfunden wird.

Aber auch das Ausstatten von Waffen mit vielen Modifikationen scheint in Modern Warfare 2 nicht immer zu helfen, da deren Nachteile oft deutlich spürbar sind:

23 0 CoD Modern Warfare 2 Sind Waffen ohne Attachments besser? Unser Build-Guide

Der Nostalgie-Faktor

Ob die M16 nun aber wirklich die schlechteste Waffe in Modern Warfare 2 ist, lässt sich aber nicht so einfach sagen. Eine Herausforderung ist das Spielen mit dem Sturmgewehr allerdings wohl für Viele. Einige Spielerinnen und Spieler merken aber auch an, dass sie recht gut mit der Waffe klarkommen, wenngleich sie nicht herausragend ist.

Eine Rolle spielt bei der Diskussion sicherlich auch, dass einige Spieler mit Sehnsucht an die M16 Call of Duty 4: Modern Warfare zurückdenken, die Gegner teilweise mit nur zwei Schüssen niederstrecken konnte. Damals war die Waffe außerordentlich beliebt, wird allerdings fast schon als zu stark eingeschätzt. Im Vergleich zu diesen guten alten Zeiten kann die M16 aus Modern Warfare 2 recht schwach wirken.

Wie nutzt man die M16 am besten?

Wer die M16 trotz ihrer Schwächen unbedingt ausprobieren oder leveln möchte, kann aber auf ein paar Tricks zurückgreifen, die in der Community ausgetauscht werden:

Zu Einzelfeuer umschalten: Gerade auf größere Distanzen lässt sich das Sturmgewehr im Einzelfeuer besser kontrollieren, außerdem erhöht sich bei möglichst schnellem Betätigen des Abzugs sogar die effektive Feuerrate.

Gerade auf größere Distanzen lässt sich das Sturmgewehr im Einzelfeuer besser kontrollieren, außerdem erhöht sich bei möglichst schnellem Betätigen des Abzugs sogar die effektive Feuerrate. Modifikationen installieren: Vielfach empfohlen wird auch, den Rückstoß verringernde Modifikationen einzubauen. So kann eine der größten Schwächen, der starke Rückstoß, zumindest vermindert werden. Allerdings geht das meist auf Kosten der Zeit, die ihr zum Zielen durch eine Optik braucht.

Vielfach empfohlen wird auch, den Rückstoß verringernde Modifikationen einzubauen. So kann eine der größten Schwächen, der starke Rückstoß, zumindest vermindert werden. Allerdings geht das meist auf Kosten der Zeit, die ihr zum Zielen durch eine Optik braucht. Unterlauf-Schrotflinte: Wenn ihr eure M16 einfach nur leveln wollt aber euch mit Kills schwer tut, könnt ihr auch eine Unterlauf-Schrotflinte installieren. Mit dieser ist es gerade auf kleinen Karten recht einfach, Kills abzustauben, die dann zum Waffenfortschritt gezählt werden.

Wie ihr Waffen allgemein schnell auflevelt und auch euer Spielerlevel einfach erhöht, verrät euch auch unser Guide zum Thema:

4 1 CoD Modern Warfare 2 So levelt ihr Waffen und erreicht schnell Max Level

Weitere spannende Infos zu Modern Warfare 2

Falls ihr gerade eine Pause vom Waffen-Grinden im Multiplayer braucht, dann schaut euch am besten mal die Story-Kampagne an. Die macht nämlich - bis auf eine Mission - ziemlich Spaß:

13:08 Call of Duty: Modern Warfare 2 - Test-Video zur Story-Kampagne

Außerdem haben wir für euch jede Menge nützliche Informationen und Übersichten zum Spiel gesammelt. Wir stellen euch etwa alle Maps des Multiplayers kurz vor, oder listen vollständig Perks und Killstreaks auf. Alle unsere Guides und Tipps findet ihr dagegen hier.

Habt ihr die M16 schon ausprobiert und was haltet ihr von dem Sturmgewehr? Macht es euch ebenfalls gar kein Spaß und könnt ihr die aufgezählten Schwächen bestätigen? Oder habt ihr die Waffe noch gar nicht ausprobiert und seid nun gewarnt? Schreibt eure Einschätzung gerne in die Kommentare!