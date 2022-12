CoD MW2 & Warzone 2: Season 2 geleakt, bekannte Map und Operator kehren zurück

Call of Duty bleibt auch in Modern Warfare 2 und Warzone 2 dem Season-Modell der letzten Jahre treu. Aktuell läuft Season 1, für Mitte Dezember ist ein großes Mid-Season-Update angekündigt. Aber wie geht es danach weiter? Glaubwürdige Leaks geben uns erste Einblicke in Season 2.

Woher stammen die Infos? Mehrere bekannte Leaker und Insider wie Tom Henderson und Ralphs Valve haben die Informationen geteilt und bestätigen sich gegenseitig. Die Quellen haben in der Vergangenheit schon sehr oft ins Schwarze getroffen und gelten als sehr glaubwürdig.

Was verraten die Leaks über Season 2?

Rückkehr alter Bekannter: Eine neue Map von Season 2 soll CoD-Veteranen bekannt vorkommen - angeblich kommt Castle aus World at War zurück. Schon in Vanguard gab es eine überarbeitete Version der mittelgroßen Multiplayer-Map, die ein japanisches Schloss mit umliegenden Gebäuden und Gärten darstellt.

Außerdem soll der Operator Ronin zurückkehren, der schon in Modern Warfare 2019 und Warzone spielbar war. Ronin basiert auf einer realen Person, dem Special-Forces-Veteranen Tu Lam. Er ist nicht die einzige Spielfigur, die ihre Wurzeln in der Wirklichkeit hat:

Mehr ist zu den Inhalten von Season 2 noch nicht bekannt. Wir spekulieren aber, dass es noch mehr Content geben wird, der zum Japansetting der Castle-Map passt, etwa Skins und Shop-Bundles.

Wann startet Season 2? Der aktuelle Battle Pass verrät, dass Season 1 am 1. Februar 2023 endet. Üblicherweise schließen die Seasons ziemlich dicht aneinander an, also dürfte Season 2 am 2. Februar beginnen. Wir geben euch natürlich Bescheid, sobald offizielle Infos bekannt werden!

Was passiert noch bei CoD? In unserer Übersicht erfahrt ihr, was in Season 1 und Season 1 Reloaded noch an Waffen und so weiter dazukommt. Außerdem haben wir noch einen spannenden Warzone-2-Leak für euch aufbereitet. Angeblich kommt eine zweite, kleinere Map ins Battle Royale, die den beliebten Spielmodus Resurgence zurückbringt. Der Release wird aber ziemlich sicher noch nicht in Season 2 erfolgen.

Was haltet ihr von den Leaks zu Season 2? Auf welche neuen Maps, Waffen oder sonstige Inhalte hofft ihr?