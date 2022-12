CoD Warzone 2: Neues Update macht Loadouts deutlich günstiger, hier alle wichtigen Änderungen

Call of Duty: Warzone 2 ist schon etwas mehr als einen Monat verfügbar, doch viele Spielerinnen und Spieler sind mit dem neuen Battle Royale nicht zufrieden, und auch wir fanden im Test einige Schwächen. Nachdem mit Season 1 Reloaded schon einige Fixes und Änderungen aufgespielt wurden, bringt nun ein kleineres Update weitere Verbesserungen.

Was sich im Detail geändert hat, fassen wir zusammen. Auf Seite 2 des Artikels findet ihr die vollständigen Patch Notes. Was Season 1 Reloaded vor einigen Tagen alles brachte, erfahrt ihr in unserer Übersicht:

63 5 CoD Warzone 2 & MW2 Season 1 Reloaded - Alle Infos zu den neuen Inhalten

Günstigere Einkäufe und mehr

In Al Mazrah findet ihr zwar jede Menge unterschiedliche Waffen, am Ende möchten die meisten Spielerinnen und Spieler dann aber wahrscheinlich ihr sorgfältig angepasstes Waffen-Loadout im Battle Royale nutzen. Eine der wichtigsten Änderungen des Updates ist deshalb eine unspektakuläre, aber spürbare Anpassung:

Während der Einkauf einer solchen Waffe bisher mit 5.000 Dollar ziemlich zu Buche schlug, wird der Preis nun auf 2.500 Dollar halbiert. Ihr kommt im Zweifelsfall also deutlich früher an eure präferierte Ausrüstung. Wenn ihr euch noch unsicher seid, welche Waffen ihr in Warzone 2 nutzen wollt, haben wir übrigens ein paar Vorschläge für euch:

4 4 CoD Warzone 2 Die besten Waffen in Season 1

Weitere Änderungen erleichtern euch zusätzlich den Einkauf oder das Finden eurer Ausrüstung im Battle Royale:

Die durchschnittliche Anzahl von Kauf-Stationen in Al Mazrah wurde verdoppelt.

Der Loadout Drop findet nun während des zweiten Kreises statt, zuvor trat dieses Ereignis einen Kreis später auf.

Der schwere Hubschrauber wurde vorrübergehend deaktiviert und soll für das Late Game angepasst werden.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Schwierigkeit von KI-Gegnern unbeabsichtigt für die ganze Karte, anstatt nur für ein bestimmtes Gebiet erhöht wurde.

Das sind die wichtigsten Änderungen des Updates vom 19. Dezember. Die ausführlichen Patch Notes findet ihr auf Seite 2.

Was passiert gerade in Modern Warfare 2?

0:40 CoD Modern Warfare 2: Trailer stellt die neue Map Shipment vor

Mit Season 1 Reloaded gibt es seit einigen Tagen neue Inhalte auszuprobieren. So könnt ihr euch im Multiplayer in das Chaos einer neuen Version von Shipment stürzen, die ihr oben im Trailer seht. Wir haben die Map bereits gespielt und geben euch hilfreiche Tipps, mit denen es besser läuft. Außerdem könnt ihr nun die erste Raid-Episode ausprobieren, wie ihr das Code-Rätsel darin löst, erklären wir in unserem Guide.

Eine der wichtigsten Verbesserungen von Season 1 Reloaded wird laut Shooter-Experte Dimi übrigens oft übersehen, ändert für ihn aber sehr viel: