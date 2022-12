CoD Warzone 2 wird zu Rocket League: Wie funktioniert der neue Warzone Cup Modus?

Zum Release des Midseason-Updates am 14. Dezember gibt es nicht nur für Modern Warfare 2, sondern auch für DMZ und Warzone 2 eine Menge neuer Inhalte auszuprobieren. Im Battle Royale gibt's etwa zwei neue Modi : Neben Mini Royale (einer kürzeren und kleineren Variante) könnt ihr euch auch an einem Fußball-Modus versuchen. Wie der funktioniert, fassen wir her zusammen.

Alles, was sonst mit dem Update zu Season 1 Reloaded neu dazukommt, haben wir euch in unserer großen Übersicht aufgelistet:

Wo und wann ist Warzone Cup verfügbar?

Wie der Name schon andeutet, ist der Spielmodus Teil von Warzone 2 und damit kostenlos für alle Spieler verfügbar, egal ob sie Modern Warfare 2 gekauft haben oder nicht. Allerdings könnt ihr den Fußball-Modus nur für kurze Zeit spielen: Vom 14. Dezember um 19:00 Uhr bis zum 23. Dezember um 19:00 Uhr messt ihr euch mit anderen Spielern im Stadion.

So funktioniert der Warzone Cup

In einem Blogeintrag erklären die Entwickler alle Details zum neuen Spielmodus. Wir fassen das Wichtigste für euch zusammen:

Rocket League in CoD:

Alle Operator sitzen während der Matches auf Quads mit einer speziellen Boostfunktion. Die ermöglicht es euch, einen großen Ball durch die Gegend, und am besten ins gegnerische Tor zu schubsen. Ihr könnt aber auch Gegner-Fahrzeuge rammen, Fouls gibt es keine. Klingt nach Rocket League! Kleine Teams: In Warzone Cup treten zwei Teams aus jeweils 3 Spielerinnen und Spielern gegeneinander an. Ihr könnt mit Freunden ein Team bilden oder die Squad-Füllfunktion nutzen, ein eigenes Team ist aber praktischer, da Kommunikation hier wichtig ist.

In Warzone Cup treten zwei Teams aus jeweils 3 Spielerinnen und Spielern gegeneinander an. Ihr könnt mit Freunden ein Team bilden oder die Squad-Füllfunktion nutzen, ein eigenes Team ist aber praktischer, da Kommunikation hier wichtig ist. Eigene Karte: Warzone Cup wird auf Al Easima Field einem Fußballstadion in Al Mazrah gespielt. Die Tore sind aber ein wenig größer als bei normalen Fußballspielen:

Gegner ausschalten:

Ihr könnt zwar keine Waffen oder Ausrüstung mit ins Stadion nehmen, aber dennoch Gegner kurzzeitig ausschalten: Rammt ihr ein gegnerisches Fahrzeug mit Höchstgeschwindigkeit, wird es zerstört und der Gegner spawnt nach kurzer Zeit neu. Im Stadion sind außerdem Shock Sticks verteilt, die ihr aufheben und auf Gegner werfen könnt, um deren Fahrzeuge kurzzeitig zu deaktivieren. Wer gewinnt? Einen Sieg tragt ihr davon, indem ihr entweder als erstes Team fünf Tore erzielt, oder wenn ihr nach acht Minuten (das Spiel endet dann automatisch) mehr Tore als das gegnerische Team geschossen habt.

Teil des Fußballevents

Der Warzone Cup ist natürlich Teil des Events zur gleichzeitig stattfindenden Fußball-WM. Zuvor veröffentlichte man bereits drei berühmte Fußballer als Operator, die ihr hier im Trailer sehen könnt:

Wie ihr die Fußballer und alle anderen Operator für Warzone 2 und Modern Warfare 2 freischaltet, haben wir in unserem Artikel zusammengefasst. Wenn euch ein Fußball-Modus weniger gefällt, ihr aber trotzdem mal etwas Neues in CoD ausprobieren wollt, dann seht euch an, wie die neue Version von Shipment aussieht, die ebenfalls am 14. Dezember veröffentlicht wird. Oder ihr spielt eine Runde DMZ und lest davor am besten unsere 8 Tipps für Einsteiger.

Was haltet ihr von Warzone Cup? Gefallen euch solche Spaß-Modi in Spielen oder interessieren euch nur die ernsthafteren Inhalte? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!