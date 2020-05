Das neueste Update für Call of Duty: Modern Warfare brachte nicht nur neue Maps für den Multiplayer und mit der Armor Box ein neues Item für den Battle-Royale-Modus. Der Patch brachte auch ein wenig Licht in eines der spannendsten und mysteriösesten Geheimnisse von CoD: Warzone.

Die geheimen Bunker-Türen von Verdansk lassen sich neuerdings öffnen! Seit langem rätseln die Spieler darüber, was sich hinter den elf Bunkern verbirgt, die überall auf der Warzone-Map verteilt sind. Bislang versperren dicke, gelbe Stahlstreben die Eingänge.

Wie ein Team von Reddit-Usern herausgefunden hat, lassen sich die großen Tore jetzt mit einer Keykarte öffnen. In einem kurzen Video haben sie einen der Bunker gestürmt und darin eine ganz besondere Art von Schatz gefunden: Jede Menge Lootkisten mit Unmengen an Geld, Killstreaks und ausgezeichneten Waffen. Seht euch den Clip einfach selbst an:

Wie kommt man an so eine Keykarte, um den Bunker zu öffnen? Wenn ihr auch mal so einen Loot-Schatz in CoD: Warzone heben wollt, dann braucht ihr dafür offenbar eine der roten Zugangskarten, die es seit Update 1.20 in ganz normalen Loot-Boxen in der Spielwelt zu finden gibt. Um da ranzukommen, braucht ihr aber einfach Glück, denn aktuell existiert noch keine Möglichkeit, gezielt an so eine Karte ranzukommen.

Ist damit das Geheimnis der Bunker gelüftet?

Möglicherweise waren die Bunker von den Entwicklern bei Infinity Ward tatsächlich immer nur als Fundorte für herausragenden Loot geplant. Aber die CoD-Community spekuliert jetzt schon, dass hinter den Bunkern noch mehr Mysterien lauern als nur Waffen und Geld.

Auf Reddit erklärt der User, der das Video gepostet hat, dass er in den Bunkern Leitern gefunden hat, die er aktuell noch nicht herunterklettern konnte. Gut möglich also, dass sich die Geheimanlagen unter der Warzone-Map im Laufe der nächsten Updates noch weiter öffnen.

Gleichzeitig gibt es schon länger Gerüchte, dass die Bunker womöglich sogar Hinweise auf eine neue Karte für Warzone liefern könnten. Ob da wirklich was dran ist, müssen die kommenden Patches beweisen. Bereits Anfang Juni startet ja Season 4 von Call of Duty, auch dieser Termin dürfte wieder jede Menge Neuerungen mit sich bringen.