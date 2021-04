Auch, wenn die Entwickler des beliebten Online-Shooters Call of Duty: Warzone bereits ein Statement gegen Cheater abgegeben haben, treiben diese weiter ihr Unwesen im Spiel - und das sogar auf sehr provokante Art und Weise.

Cheater provozieren weiter in CoD Warzone

Kürzlich erklärte Raven Software, Mitentwickler von CoD Warzone, dass Cheater keinen Platz im Shooter haben und rigoros gegen sie vorgegangen wird. Doch gerade das scheint die Betrüger noch mehr anzuspornen, die im Spiel jetzt sogar Nachtsichtgeräte einsetzen.

Der Cheater-Report von Raven Software zu CoD Warzone hat einige interessante Maßnahmen gegen Betrüger offenbart:

Die Nachtsichtgeräte stammen aus Call of Duty: Modern Warfare und bringen in Warzone eigentlich gar nichts. Denn die Map spielt am Tag. Cheater setzen die Nachtsichtgeräte also provokativ auf, um zu zeigen, dass sie trotz aller Drohungen und Maßnahmen weiter betrügen.

Reddit-User »PerfectEfficiency8« zeigt in einem Videoclip aus dem Spectator-Modus, dass ein Cheater mittels Aimbot einen Mitspieler durch eine Wand trifft und anschließend noch stolz ein Nachtsichtgerät aufsetzt:

Was ebenfalls sehr interessant im Video ist: Der Cheater besitzt bereits Level 686. Das bedeutet, entweder spielt er schon sehr lange und konnte damit offenbar alle Anti-Cheat-Maßnahmen und Banns von Activision umgehen. Oder er hat sich diesen Account einfach gekauft, was ebenfalls illegal wäre.

Activision sowie die beiden Entwicklerstudios Infinity Ward und Raven Software haben also noch alle Hände voll zu tun, um gegen Cheater in CoD Warzone vorzugehen. Selbst die angekündigten Maßnahmen wie mehr Hardware-Banns, häufigere Bannwellen und zusätzliche tägliche Sperren, können die Betrüger offenbar nicht abschrecken.

Was haltet ihr von dieser Aktion, dass Cheater nun sogar mit Items aus CoD: Modern Warfare provozieren?