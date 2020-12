Das neue Update für Call of Duty: Cold War und Warzone ist da und bringt euch eine ganze Menge Neuerungen, die euch die Langeweile über die Feiertage vertreiben sollen. Wir haben euch alle Infos zum neuen Playlist-Update, den täglichen Herausforderungen, Doppel-XP-Event und Patch Notes zusammengefasst.

Tägliche Herausforderungen

Alle 24 Stunden könnt ihr euch im Herausforderungsmenü drei tägliche Aufgaben aussuchen, denen ihr euch stellen wollt. Habt ihr sie erfolgreich gemeistert, winken euch ein paar Bonus XP, die euch den Weg zum neuen Level oder den Sprung auf die nächste Prestige-Stufe erleichtern.

Habt ihr euch für drei tägliche Herausforderungen entschieden, seid aber im Nachhinein nicht ganz zufrieden mit eurer Wahl, könnt ihr die Herausforderung wechseln. Das Gute dabei: Solltet ihr euch dann erneut umentscheiden, ist der bereits erspielte Fortschritt nicht dahin, sondern ihr macht genau da weiter, wo ihr aufgehört habt.

Die Herausforderungen könnt ihr im Cold-War-Multiplayer, dem Zombies-Modus und in der Warzone abschließen.

Warum Peter der Meinung ist, dass CoD Cold War als Singleplayer-Spiel so viel besser wäre, lest ihr in seiner Kolumne bei GameStar Plus:

13 3 Mehr zum Thema CoD Cold War wäre als Singleplayer-Rollenspiel so viel besser

Doppelte Battle-Pass-XP

Seit dem 22. Dezember bekommt ihr doppelte Erfahrungspunkte für euren Battle Pass, wenn ihr den Cold-War-Multiplayer oder den Zombies-Modus spielt. Ab dem 25. Dezember (vermutlich ab 19 Uhr deutscher Zeit) schließt sich dann auch Warzone dem Event an.

Das Doppel-XP-Event endet für alle Modi am 28. Dezember um 19 Uhr deutscher Zeit. Wichtig ist, dass es sich hierbei um die XP für den Battle Pass handelt, XP-Boni für eurer Level und das Prestige-System erhaltet ihr über die wöchentlichen Herausforderungen.

Hier nochmal alle Eckdaten:

22. Dezember - 28. Dezember, 19 Uhr: Doppelte Battle-Pass-XP für den Cold-War-Multiplayer und Zombies-Modus

25. Dezember (vermutlich 19 Uhr) - 28. Dezember, 19 Uhr: Doppelte Battle-Pass-XP für Warzone

Alle Infos zu Season 1 und dem neuen Battle Pass seht ihr im Trailer:

Ab sofort könnt ihr zwei neue Playlists in CoD Cold War spielen:

Raid 24/7: der Black-Ops-2-Klassiker ist zurück und ist bis zum 24. Dezember auch für alle spielbar, die aktuell an der kostenlosen Multiplayer-Phase für Cold War teilnehmen. Hardcore Raid 24/7 ist via Quickplay auch verfügbar.

der Black-Ops-2-Klassiker ist zurück und ist bis zum 24. Dezember auch für alle spielbar, die aktuell an der kostenlosen Multiplayer-Phase für Cold War teilnehmen. Hardcore Raid 24/7 ist via Quickplay auch verfügbar. Face Off: Stellt euch in 3vs3 Matches euren Gegnern in Team Death Match, Domination und Kill Confirmed auf den vier neuen Gunfight-Maps. Die Besonderheit dabei: Scorestreaks sind deaktiviert und alle Timer kürzer.

Das sind die Patch Notes

Die wichtigsten Änderungen haben wir euch ja jetzt schon im Detail vorgestellt, weswegen wir euch jetzt nur eine schnelle Übersicht der restlichen Patch Notes und Bugfixes geben. Die komplette Übersicht findet ihr auf der offiziellen Homepage von Treyarch:

Prestige Shop

Added a confirmation prompt when unlocking new content at the Prestige Shop using Prestige Keys.

UI

Addressed a UI error related to Weapon Blueprints.

General

Fixed a crash that could occur when redeeming Battle Pass tier bundles.

Modes

Prop Hunt: Increased time between Prop whistles from 20 seconds to 30 seconds.

Gameplay

Closed an exploit where Field Upgrades could be planted out of bounds.

Combat Record

M79: Added tracking for Popcorn Medal (multi-kills) for the M79.Changed the M79 Medal Spotlight from Headshots to Popcorn.

Multiplayer Free Access