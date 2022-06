CoD Warzone: Neue Map für Season 4 enthüllt - mit echten Torten

Die vierte Season für CoD Warzone steht mit einem ganzen Haufen an Verbesserungen und neuen Waffen vor der Tür. Zudem ist ein großes Twitter-Rätsel nun gelöst worden, weshalb wir endlich wissen, dass uns sogar noch eine neue Map spendiert wird. Was das ganze mit Torten zu tun hat, verraten wir euch in diesem Artikel.

Mittlerweile gibt es aber auch schon allerhand Infos zum Nachfolger Warzone 2, die wir euch in unserer Übersicht zusammengetragen haben:

58 0 CoD Warzone 2 Alles, was wir über das neue Battle Royale wissen

Die neue Map Fortune‘s Keep

Wie wurde die Map enthüllt? Die Entwickler von CoD haben sich einiges einfallen lassen und nicht einfach einen simplen Screenshot der Karte veröffentlicht. Nach einigen mysteriösen Tweets wurden nämlich Torten an bekannte CoD-Streamer versendet, die Teile der neuen Karten als Topping enthielten. Beim Streamer JGOD sieht das Resultat folgendermaßen aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die einzelnen Streamer konnten die Karte damit Stück für Stück zusammensetzen und am Ende auf eine ziemlich genaue Übersicht des neuen Schauplatzes blicken.

Worum geht es in Season 4? In Season 3 wurde Rebirth Island von Piraten angegriffen, die wir während dieser Zeit zurückschlagen mussten. Der Name Fortune‘s Keep deutet darauf hin, dass die Karte eng mit dem Schicksal von Rebirth Island verbunden ist und wir vielleicht die Piraten auf ihrer Heimatinsel angreifen.

Um was für eine Art Karte handelt es sich? Die neue Map orientiert sich am Design von Rebirth Island und sollte für schnelle Partien mit viel Action gedacht sein. Zum einen ist Fortune's Keep eher klein gehalten, zum anderen sind die die ganzen Gebäude sehr dicht aneinandergebaut worden. Ob die neue Karte Rebirth Island ersetzen wird, ist zurzeit noch nicht bekannt.

Wann erscheint Season 4? Ein genauer Termin für die Veröffentlichung ist noch nicht bekannt. Die dritte Season von CoD Warzone endet jedoch am 22. Juni, weshalb die Möglichkeit besteht, dass ihr in diesem Zeitraum mit der neuen Karte und Season 4 rechnen könnt.

Mögt ihr Call of Duty aber kein Battle Royale? Kein Problem! Wir haben auch alle Infos zu Modern Warfare 2 für euch in diesem Artikel zusammengetragen:

165 4 CoD Modern Warfare 2 Alle Infos, Leaks, neue Features & Release

Was haltet ihr von der neuen Map? Hättet ihr euch lieber einen Ersatz für Caldera gewünscht oder spielt ihr auch gerne die actionreichen kleinen Karten wie Rebirth Island? Schreibt es uns doch in die Kommentare!